Madonnas Tochter Lourdes Leon war als Teenager in einen jungen Mann verliebt, der anschließend in Hollywood Karriere machte.

Lourdes Leon (24), Tochter von Superstar Madonna (62), hat in einem Interview verraten, dass sie in der High School mit Timothée Chalamet (25) zusammen war. Die 24-Jährige, die erfolgreich als Model arbeitet, bestätigte "Vanity Fair", dass Chalamet ihr "erster Freund" war. Die beiden besuchten damals die "Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts" in New York City. "Ich respektiere ihn sehr. Wir waren ein kleines Liebespaar", sagte Lourdes über den Star aus "Little Women" und "Call Me by Your Name".

Zudem verriet Lourdes Leon, dass Madonna sehr dahinter gewesen sei, dass ihre Tochter "wirklich hart" an ihren Ballettkünsten arbeitete, als die Sängerin erkannte, dass Potenzial da war. In die Tanz- oder Entertainmentbranche hat es Lourdes dennoch nicht gezogen. Dafür sorgte sie vor wenigen Wochen erst mit einer großen Modekampagne für Aufsehen. Das Model, das zuvor bereits für Parade x Juicy Couture, Gypsy Sport oder Stella McCartney gemodelt hatte, stand für eine Kampagne von Marc Jacobs vor der Kamera. Die 24-Jährige präsentiert darin neue Accessoires wie bunte Tragetaschen, Statement-Sneakers und Schmuck.

Lourdes Leon kam 1996 zur Welt. Sie stammt aus der damaligen Beziehung Madonnas mit ihrem kubanischen Fitness-Trainer Carlos Leon (54).