Love Island: Die vierte Staffel soll wie geplant gedreht werden

Die britischen Fans der Dating-Reality-Show "Love Island" müssen aufgrund der Corona-Krise vorerst auf die kommende Staffel verzichten. Erst 2021 soll das Format aus Sicherheitsgründen wieder ausgestrahlt werden. Das hat der britische Fernsehsender ITV bekannt gegeben. Hierzulande ist die Lage jedoch eine andere - und darum sollen die deutschen Zuschauer nach aktuellem Stand weiterhin in den Genuss der vierten Staffel kommen.

Entwarnung für deutsche Fans

"Es ist schade, dass die Zuschauer in Großbritannien in diesem Sommer auf 'Love Island' verzichten müssen. Die Gründe dafür kann aber sicher jeder nachvollziehen", erklärt Martin Blickhan, Leiter der Programmkommunikation bei RTLzwei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

"Wir arbeiten gemeinsam mit ITV Studios weiter an den Vorbereitungen für die neuen Folgen im Spätsommer", bestätigt Blickhan. Bereits beim Casting halte man sich streng an die Vorgaben des Infektionsschutzes. Weiter heißt es: "Nach heutigem Stand findet die Produktion wie angekündigt statt." Die aktuelle Lage behalte man im Blick und passe das weitere Vorgehen entsprechend an.

Die drei ersten deutschen Staffeln von "Love Island" wurden von Jana Ina Zarrella (43, "Hot Body!") moderiert. In der ersten Staffel an ihrer Seite: ihr Ehemann Giovanni Zarrella (42).