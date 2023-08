Lovelyn Enebechi ist Mutter eines Sohnes - und nach rund einem Jahr Ehe wieder Single. Sie hat sich vor Monaten von ihrem Mann getrennt.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Lovelyn Enebechi (26) hat sich nach nur etwas mehr als einem Jahr Ehe von ihrem Mann und Vater ihres einjährigen Sohnes Levi getrennt. Das gab Enebechi auf ihrem Instagram-Account bekannt. In einem Q&A mit ihren Fans beantwortete sie die Frage nach ihrem Beziehungsstatus in einer ihrer Storys: "Ja, wir sind getrennt, Levi und ich sind vor einigen Monaten ausgezogen und ich bin eine stolze alleinerziehende Mutter." Ihr Sohn würde seinen Papa "natürlich regelmäßig" sehen.

Auf die Frage, ob sie derzeit glücklich sei, antwortete das Model ebenfalls offen: "Mir geht es aktuell soweit gut." Sie sei zwar nicht unglücklich, aber es gebe Tage, an denen sie "einfach super traurig und alleine" sei. Andere Tage seien dann wieder "super toll und schön". Sie denke aber, dass dieser Zustand normal sei.

Heidi Klum machte Lovelyn Enebechi zur "Baby Beyoncé"

Im August 2021 gab die "GNTM"-Siegerin aus dem Jahr 2013 bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Im November des gleichen Jahres folgte die Verlobung mit ihrem damaligen Freund, im Februar 2022 schritten die beiden vor den Traualtar. Enebechi, die von "GNTM"-Chefin Heidi Klum (50) "Baby Beyoncé" genannt wurde, konnte die Show im Jahr 2013 für sich entscheiden.