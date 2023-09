Kinderzimmer statt Laufsteg: "GNTM"-Siegern Luisa Hartema ist offenbar erstmals Mutter geworden. Das deutet sie auf Instagram an.

Luisa Hartema (28) ist offenbar erstmals Mutter geworden. Das hat das Model, das 2012 die siebte Staffel von "Germany's next Topmodel" gewonnen hat, in einer Instagram-Story angedeutet. Hartema veröffentlichte am 18. September ein Foto, auf dem ein kleines Babyhändchen ihren Finger umgreift. "Ich liebe dich", schreibt sie auf Englisch dazu.

Ob es eine Junge oder ein Mädchen ist, hat Hartema bisher nicht mitgeteilt. Ebenso ist nicht bekannt, wann genau das Kind geboren wurde und wie es heißt. Im Juli teilte Hartema jedoch einen kurzen Clip bei Instagram, der vermuten lässt, dass sie womöglich eine Tochter bekommen hat, die den Namen Paula tragen könnte.

Hat sie ein Töchterchen namens Paula?

Die 28-Jährige zeigte ihren Followerinnen und Followern in dem Beitrag unter anderem ein Kinderbett. In dem Video legte Hartema eine Krabbeldecke, die mit dem Namen Paula bestickt war, in das Bettchen. Eine Nutzerin fragte entsprechend in den Kommentaren: "So schön. Ist Paula der Name eures kleinen Wunders?"

Anfang des Jahres hatte Hartema ihre Schwangerschaft ebenfalls auf der Plattform enthüllt. Auf einem der geteilten Fotos präsentierte sie ein Ultraschallbild neben ihrem nackten Bauch. In den folgenden Wochen postete sie immer wieder Bilder und Clips, auf denen ihr wachsender Babybauch zu sehen war.

Im Juli bestätigte Hartema abermals auf Instagram, dass sie ihren Partner geheiratet hat. In ihren Storys gab sie einige Einblicke in die Feier und zeigte unter anderem die Hochzeitstorte mit der Aufschrift "Love" (dt. "Liebe").

Nach ihrem "GNTM"-Sieg folgte für Hartema eine internationale Modelkarriere. Die heute 28-Jährige wurde unter anderem für bekannte Modemagazine wie "Harper's Bazaar" oder "Elle" abgelichtet und wurde 2014 das neue Werbegesicht der Luxusmarke Escada.