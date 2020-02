Luke Mockridge: Für Netflix steht er jetzt als Schauspieler vor der Kamera

Luke Mockridge (30) feiert schon Weihnachten. Zumindest für eine Serienproduktion. Denn die Dreharbeiten für seine dreiteilige Weihnachts-Miniserie für den Streaminganbieter Netflix haben am 28. Januar begonnen. Das gab Netflix am Mittwoch bekannt.

Die Netflix-Serie, die in drei Folgen à 45 Minuten unterteilt ist, ist das fiktionale Debüt des Comedians und soll eine Mischung aus romantischer Komödie und Familiendrama sein. Als Grundlage dient das Buch "7 Kilo in 3 Tagen: Über Weihnachten nach Hause" von Autor Christian "Pokerbeats" Huber (36). Darin reist der sympathische Verlierer Bastian (Mockridge) über Weihnachten in die Heimat, nur um dann festzustellen, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Während sich die Brüder streiten, bemerken sie aber auch, dass ihre Eltern ihnen etwas verheimlichen.

"Die Geschichte und wie wir sie erzählen ist für mich nicht nur eine Schauspiel- und Fiction-Producer-Premiere, sondern auch ein kleiner, persönlicher Liebesbrief an mein Heimatkaff Endenich bei Bonn", erklärt Mockridge selbst. An der Seite des Comedians werden unter anderem auch Johanna Gastdorf (61), Rudolf Kowalski (71, "SOKO Leipzig"), Lucas Reiber (26) und Cristina do Rego (33) in der Serie zusehen sein.