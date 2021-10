55 Jahre wäre Luke Perry im Oktober geworden, doch 2019 wurde er aus dem Leben gerissen. Seine "Beverly Hills"-Co-Stars zollen ihm Tribut.

Am 11. Oktober wäre Schauspieler Luke Perry (1966-2019) 55 Jahre alt geworden. Doch der Star, vor allem für seine Rolle des Dylan McKay aus der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" bekannt, verstarb bereits 2019 im Alter von nur 52 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Zu Ehren ihres toten "Freundes und großen Bruders" haben Tori Spelling (48), Shannen Doherty (50) und Co. über die sozialen Netzwerke rührende Worte mit ihren Followern geteilt.

Jason Priestley (52) veröffentlichte ein gemeinsames Bild von sich und Perry, das zeigt, wie gut sich die beiden auch abseits der Dreharbeiten verstanden haben. Dazu schrieb er: "Heute wäre Luke Perrys Geburtstag gewesen. Ich vermisse dich, mein Freund... es wird nie wieder jemanden wie dich geben." Dem schließt sich auch Jennie Garth (49) mit einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Foto an - "ich vermisse dich, mein Freund."

Dass Bilder mehr als tausend Worte sagen können, belegt die krebskranke Shannen Doherty (50). Sie postete ein altes Bild mit Perry, auf dem ihr Blick gemeinsam in die Ferne schweift. Dazu schrieb sie lediglich den Namen des Verstorbenen - "Luke".

Er prügelte sich für Tori Spelling

Den längsten Trauerpost verfasste Tori Spelling für Perry. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihn denken würde. "Du warst der erste Junge, der mir jemals das Gefühl gegeben hat, wertvoll als Mensch, als Frau, als Komikerin zu sein. Wie ein Freund und großer Bruder hast du dich inbrünstig für mich eingesetzt." Selbst in eine Prügelei sei er für sie verwickelt gewesen, um sie vor einer gewalttätigen Beziehung zu schützen. "Deine Energie war reinste, selbstlose Liebe." Besonders als Familienvater habe er dies ein ums andere Mal gezeigt "Du hast Jack und Sophie immer an erste Stelle gestellt."

Auch Ian Ziering (57) und Brian Austin Green (48) zollen Perry Tribut. "Ich werde dich immer vermissen", schrieb Green zu einem Foto von Perry. "Vermisse dich, Kumpel", tat es Ziering gleich.