Lupita Nyong'o wurde positiv auf Corona getestet. Wie die Oscarpreisträgerin mitteilte, sei sie vollständig geimpft und isoliert.

Lupita Nyong'o (38) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Schauspielerin ihren Fans via Twitter mit. Sie sei vollständig geimpft und befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Deshalb vertraue sie darauf, dass es ihr gut gehen werde, so Nyong'o. "Bitte tut alles, was ihr könnt, um euch selbst und andere vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen", richtete sich die Oscarpreisträgerin an ihre 1,9 Millionen Followerinnen und Follower.

Lupita Nyong'o muss Promo-Phase für neuen Film unterbrechen

Die 38-Jährige gab ihre Covid-19-Diagnose am Dienstag (4. Januar) bekannt. Wie das US-amerikanische "People"-Magazin berichtet, sollte Nyong'o an ebendiesem Tag an der virtuellen Pressekonferenz für ihren neuen Film "The 355" teilnehmen. Der "Black Panther"-Star konnte den Promo-Termin jedoch nicht wahrnehmen.

"The 355", ein Action-Thriller mit Nyong'o, Jessica Chastain (44), Diane Kruger (45), Penélope Cruz (47) und Fan Bingbing (40) in den Hauptrollen, soll am 7. Januar in den deutschen Kinos starten.