Mac Miller: Emotionales, posthumes Album veröffentlicht

Die Familie von US-Rapper Mac Miller (1992-2018) hat dessen posthumes Album "Circles" auf den Markt gebracht. Das Album, das am 17. Januar 2020 veröffentlicht wurde, besteht aus zwölf Songs. Vor seinem Tod hatte der Rapper an dem neuen Album gearbeitet, das nun fertiggestellt wurde.

Emotionales, letztes Album "Circles"

Die Single "Circles" ist eine softe Ballade - unterlegt von Millers rauchiger Stimme. Andere Songs, etwa "Blue", setzen auf poppigen Gitarren-Sound. Das Album überzeugt zudem mit tiefgründigen Texten. Wer auf klassischen Hip-Hop hofft, könnte enttäuscht werden. Die Songs zeichnen sich vor allem durch Blues-Elemente aus.

Fans berichten auf Twitter, dass sie bei "I Can See" die Stimme von Millers Ex-Freundin Ariana Grande (26, "7 rings") im Hintergrund hören. "Warte... Ist das Ariana, die im Hintergrund von Mac Millers 'I Can See' singt", schreibt etwa ein User.

Einige Fans zeigen sich nach dem Hören des Albums traurig und emotional. "'Circles' fühlt sich wie ein Abschluss an. Das Ende von etwas, dass du liebst, aber gehen lassen musst. Eine Erinnerung daran, dass vorangehen nicht vergessen bedeutet, sondern die Weisheit zu nutzen und eine bessere Zukunft zu schaffen", meint ein weiterer Twitter-User.

Familie kündigte Album an

Via Social Media hatte die Familie des verstorbenen Rappers Anfang Januar das posthume Album angekündigt. Miller habe vor seinem Tod Anfang September 2018 mit dem Produzenten Jon Brion (56) an dem Album gearbeitet und ihm erste Songs vorgespielt. Der Produzent habe sich daraufhin verpflichtet, das geplante Album "Circles" zu vollenden, teilte die Familie mit. "Dies ist ein komplizierter Prozess, in dem es keine richtigen Antworten gibt, keinen klaren Weg. Wir wissen nur, dass es Malcom wichtig war, dass die Welt es hören würde."

Tod im Alter von 26 Jahren

Mac Miller, der mit bürgerlichen Namen Malcolm McCormick heißt, wurde nur 26 Jahre alt. Der Ex-Freund von Sängerin Ariana Grande starb am 7. September 2018 an einem Cocktail aus Medikamenten, Drogen und Alkohol. Miller hatte vor seinem Tod mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht. 2011 schaffte er es mit seinem Debütalbum "Blue Slide Park" auf den ersten Platz der US-Charts.