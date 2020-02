Macaulay Culkin: Er ist der Neue im "American Horror Story"-Cast

Der ehemalige Kinderstar Macaulay Culkin (39, "Kevin - Allein in New York") wird in der zehnten Staffel der erfolgreichen Horror-Serie "American Horror Story" zu sehen sein. Co-Schöpfer Ryan Murphy (54) hat in einem kurzen Clip den Cast für die neue Staffel bekannt gegeben. In dem Video, das mit dem Song "Dead of Night" von Country-Sänger Orville Peck unterlegt wurde, ist die Aufnahme eines Strands mit Blick auf das Meer zu sehen. Darauf erscheinen die Namen der Schauspieler, die Teil der zehnten Staffel sein werden.

Neben Culkins Namen tauchen dort die "American Horror Story"-Stars Sarah Paulson (45), Evan Peters (33), Kathy Bates (71), Billie Lourd (27), Leslie Grossman (48), Adina Porter (48), Lily Rabe (37), Angelica Ross (39) und Finn Wittrock (35) auf. Die neunte Staffel mit dem Titel "American Horror Story: 1984" wurde bis zum November 2019 auf dem US-Sender FX ausgestrahlt. Die zehnte Staffel wird für Ende 2020 erwartet, kürzlich wurde die Planung der Serie um eine 13. Staffel erweitert. Das besondere Merkmal der Serie ist die Anthologie, bei der die einzelnen Staffeln nicht mit einer durchgehenden Handlung konzipiert sind. Jede Staffel erzählt eine in sich abgeschlossene Handlung.