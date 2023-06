In Anwesenheit des europäischen Hochadels haben sich Kronprinz Hussein bin Abdullah und Rajwa Khalid Alseif in Amman das Jawort gegeben.

Es ist zweifellos die Royal-Hochzeit des Jahres. Am Donnerstagnachmittag haben sich der jordanische Kronprinz Hussein bin Abdullah (28) und Rajwa Khalid Alseif (29) das Jawort gegeben. Bei der Zeremonie im Zahran-Palast in Amman waren zahlreiche prominente Gäste zugegen. So gehörte First Lady Jill Biden (71) nach der vollzogenen Eheschließung zu den ersten Gratulantinnen. Auch der britische Thronfolger Prinz William (40) und seine Ehefrau Prinzessin Kate (41) sowie viele weitere europäische und internationale Royals wohnten der Zeremonie bei.

Diese royalen Gäste erschienen zur Märchenhochzeit

König Abdullah II. von Jordanien (61) und Königin Rania (52) begrüßten ab kurz nach 15 Uhr deutscher Zeit die Hochzeitsgäste im Zahran-Palast. William und Kate kamen bereits früh an. Die Teilnahme des Prinzen und der Prinzessin von Wales war über längere Zeit geheim gehalten worden, und wurde erste wenige Stunden vor dem Beginn der Eheschließung von jordanischen Staatsmedien bestätigt.

Kate und William plauschten dann gleich eine ganze Weile angeregt mit Königin Rania und König Abdullah, bevor sie in einer der hinteren Reihen unter den Hochzeitsgästen Platz nahmen.

Aus Dänemark reisten derweil Kronprinzessin Mary (51) und Kronprinz Frederik (55) an. Die britische Prinzessin Beatrice (34), die älteste Tochter von Prinz Andrew (63), erschien mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39). Aus Schweden kamen Kronprinzessin Victoria (45) und Prinz Daniel (49), die kurz nach den britischen Thronfolgern im Zahran-Palast eintrafen.

Die ehemalige Königin Sofia von Spanien (84) wurde begleitet von ihrem Mann, dem ehemaligen König Juan Carlos I. (85). Kurz nach ihnen trafen König Willem-Alexander der Niederlande (56), Königin Máxima (52) sowie König Philippe von Belgien (63) mitsamt seiner Tochter Kronprinzessin Elisabeth (21) ein.

Als eine der letzten fuhr dann Jill Biden, die First Lady der USA, gemeinsam mit Tochter Ashley Biden (41) vor dem Palast in Amman vor.

Die prunkvolle Hochzeitszeremonie

Schließlich erreichten auch Braut und Bräutigam den prunkvollen Hochzeitspavillon. Kronprinz Hussein von Jordanien erschien gehüllt in einen eleganten Hochzeitsanzug, seine Braut Rajwa Al Saif wurde von Husseins jüngerem Bruder Prinz Hashem (18) und seinen Schwestern Prinzessin Salma (22) und Prinzessin Iman (26) zum Pavillon geführt. Die Braut trug dabei ein figurbetontes, bodenlanges Hochzeitskleid, das besonders mit einem asymmetrischen Dekolleté sowie einer meterlangen, abnehmbare Schleppe mit floralen Verzierungen begeisterte.

Dr. Ahmed Al Khalaileh, der Imam des Königlichen Haschemitischen Hofes, leitete im Anschluss die Zeremonie, während der die beiden Eheleute sowie zwei Trauzeugen den Ehevertrag unterzeichneten. König Abdullah saß sichtlich gerührt seitlich neben dem Hochzeitspaar. Auch er unterschrieb den Ehevertrag.

Nach einem Gebet tauschten Hussein und Rajwa dann unter tosendem Beifall des anwesenden Hochzeitspublikums die Ringe aus. Anschließend schritt das frischvermählte Paar in einen Innenhof des Palasts, und nahm die Glückwünsche der anwesenden Prominenz entgegen. First Lady Jill Biden gehörte dabei zu den ersten Gratulantinnen.

Auch Prinz William und Prinzessin Kate beglückwünschten das Brautpaar, und unterhielten sich bei dieser Gelegenheit länger als die meisten der übrigen Gäste mit Hussein und Rajwa. Das jordanische Staatsfernsehen zeigte auch Bilder von den Straßen des Landes, wo kurz nach Vollziehung der Eheschließung die Feierlichkeiten begannen.

Später fuhr das Brautpaar dann in einer Autokolonne vom Zahran-Palast zum Al-Husseiniya-Palast westlich der Hauptstadt Amman. Das jordanische Volk bejubelte dabei die Frischvermählten.