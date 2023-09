Diese Prominenten vertreten sie in "MAITHINK X"

Mai Thi Nguyen-Kim nimmt Elternzeit. Ihre Show kehrt daher mit besonderen Folgen zurück, in denen die Moderatorin von Promis vertreten wird.

Die Wissenschaftsjournalistin und Fernsehmoderatorin Mai Thi Nguyen-Kim (36) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. In ihrer Elternzeit bekommt sie nun prominente Vertretung im TV. Wenn die ZDFneo-Wissenschaftssendung "MAITHINK X - Die Show" ab 17. September aus der Sommerpause zurückkehrt, gibt es sechs besondere Folgen unter dem Motto Elternzeitvertretung, wie das ZDF verkündete.

Diese Stars vertreten Mai Thi Nguyen-Kim

Für Mai Thi Nguyen-Kim springen dann sechs Moderationskolleginnen - und kollegen ein. Mit dabei sind dem Sender zufolge Comedienne Hazel Brugger (29), Journalistin Salwa Houmsi (27), Reporterin Aminata Belli (31), Satiriker Oliver Welke (57), Psychologe Dr. Leon Windscheid (34) und Journalistin Eva Schulz (33).

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim selbst sagt in der Mitteilung des ZDF: "Es ist ja meine Mission, wissenschaftlichen Spirit wie eine Seuche zu verteilen - und nur weil ich mal ein bisschen Elternzeit mache, darf das natürlich nicht aufhören! Richtig cool, dass der Sender dieses Experiment unterstützt und dass meine Kolleginnen und Kollegen den Nerd in sich geweckt haben und am Start sind. Das wird gut!"

Zu sehen sind die neuen Folgen von "MAITHINK X - Elternzeitvertretung" ab Sonntag, 17. September 2023, jeweils um 22:15 Uhr in ZDFneo und ab 18:00 Uhr in der ZDFmediathek. Es geht dann unter anderem um Verschwörungstheorien, Greenwashing oder das Thema Mobilität.

"Sollte kein akademischer Exklusiv-Club sein"

Mai Thi Nguyen-Kim moderiert die Sendung seit zwei Jahren. Im Herbst 2022 sagte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über "MAITHINK X - Die Show": "Das Traurige an den Naturwissenschaften ist ja, dass wenn man sie nicht studiert, hat man nach der Schule nichts mehr damit zu tun. Es sollte aber kein akademischer Exklusiv-Club sein, weil es so viel Schönes beinhaltet. Und ich bin total froh, dass ich durch meine Arbeit dazu beitrage, dass man es nicht studieren muss, um etwas damit zu tun zu haben."