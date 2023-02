"Game of Thrones"-Schauspielerin ist wieder Single

Maisie Williams und Reuben Selby haben sich getrennt. Das hat die "Game of Thrones"-Schauspielerin auf Instagram bekannt gegeben.

Auf Instagram berichtet "Game of Thrones"-Star Maisie Williams (25) von dem "Ende einer Ära": Sie und ihr Partner Reuben Selby hätten sich dazu entschieden, "unsere Beziehung zu beenden". Böses Blut scheint bei den beiden jedoch nicht zu fließen.

Eine tiefe Verbindung

In einer Instagram-Story findet Williams liebevolle Worte für ihren Ex-Freund. "Seit wir uns vor fünf Jahren kennengelernt haben, hat sich unsere Verbindung immer tief in unsere gemeinsamen und getrennten, kreativen Karrieren ausgeweitet... und das wird auch weiterhin so bleiben." Beide seien für diese Entscheidung "dankbar".

Details zu den Gründen für das Liebes-Aus nennt Williams nicht. Sie wolle aber auch keine weiteren Fragen beantworten. Zu ihrem Statement teilte die Schauspielerin noch ein gemeinsames Spiegel-Selfie von sich und Selby.

Im Februar 2019 wurden Maisie Williams und Reuben Selby erstmals händchenhaltend bei einem Spaziergang in New York gesehen. Seither haben sich die beiden immer wieder zusammen auf Fashion Shows oder in den sozialen Medien gezeigt.