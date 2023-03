Wie bringen wir im Frühling unsere Lippen zur Geltung? Mit viel Farbe! Die Töne Pink, Rosé und Kirschrot haben es uns jetzt angetan.

Im Frühling ist Mut zur Farbe angesagt - das gilt auch für Lippen, die sich nun über einen frischen Anstrich aus der Viva-Magenta-Farbpalette, der Trendfarbe 2023, freuen. Welche drei Töne besonders im Trend liegen und wie man diese ins Daily-Make-up integriert? Das sind die wichtigsten Tipps.

Wildes Pink

Dieser Ton sorgt für Barbie-Vibes: Wohl kaum eine andere Farbe passt so gut in den Frühling wie ein knalliges Pink. Es betont nicht nur die Lippenpartie, sondern sorgt durch den grellen Ton auch für einen sommerlichen Teint. Tipp: Das Pink solo agieren lassen und auf ein zurückhaltendes Make-up setzen. Denn wie heißt es so schön? Weniger ist manchmal mehr.

Edles Kirschrot

Für das schicke Dinner am Abend eignet sich derzeit vor allem ein edles Kirschrot. Der dunkle Rotton lässt die Lippen verführerisch aussehen und verleiht dem Ausgeh-Look das gewisse Etwas. Bei den Augen darf hier mit viel Mascara und einem feinen Lidstrich gearbeitet werden.

Zurückhaltendes Rosé

Wem der Mut zur Farbe fehlt, kann jetzt auf ein zurückhaltendes Rosé setzen - ein klarer Alltagssieger. Der dezente Rosaton lässt Frau frisch und gepflegt aussehen und passt zu nahezu allen Outfits und Styles. In Sachen Make-up muss man sich hier übrigens nicht zurückhalten: Viel Rouge, passender Lidschatten sowie Mascara und Eyeliner können im Zusammenspiel zum Einsatz kommen.