Mandy Moore läutet mit einer neuen Haarfarbe den Sommer ein. Die Schauspielerin präsentiert ihren neuen Look stolz auf Instagram.

Mandy Moore (37, "This Is Us") hat mit mehreren Fotos auf Instagram ihren neuen Look präsentiert. "Für den Sommer zurück zu Blond", schreibt die Schauspielerin in dem Posting. Mit deutlich helleren Haaren, die ihr in leichten Wellen über die Schulter fallen, posiert sich in einem schwarzen Leder-Midikleid.

Im Interview mit dem US-Magazin "People" erklärt sie zu ihrem neuen Look: "Ich habe mich nach einer Veränderung gesehnt. Es fühlte sich so an, als wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um etwas anderes zu machen. Die Welt scheint sich wieder zu öffnen, die Normalität klopft bereits an." Laut "People" hat Moore sich die Haare selbst gefärbt und kehrte mit dem Ton zu ihrer natürlichen Farbe zurück. Für ihr verändertes Aussehen nimmt Moore sogar eine berufliche Einschränkung in Kauf: Für die Dreharbeiten zur sechsten und letzten Staffel "This Is Us" wird sie eine Perücke tragen.