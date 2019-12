Manfred Stolpe: Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident ist tot

"Manfred Stolpe [1936-2019] ist in der Nacht zum Sonntag im Alter von 83 Jahren nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen". Das gab die Staatskanzlei Brandenburg am Montag bekannt. Stolpe war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident des Landes Brandenburg und von 2002 bis 2005 Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.

"Dies ist ein Tag tiefer Trauer. Wir nehmen Abschied von einem großen Mann, der unser junges Land geprägt hat wie niemand sonst. Manfred Stolpe war der Vater des modernen #Brandenburgs, Landesvater und Mutmacher in einem", wird der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke (58) auf der Twitter-Seite der Staatskanzlei Brandenburg zitiert.

2009 war bekannt geworden, dass der Politiker bereits 2004 während seiner Amtszeit als Bundesminister an Darmkrebs erkrankt war. 2008 musste er erneut operiert werden. Seine Ehefrau (1961-2019), die pensionierte Ärztin Ingrid Stolpe, erkrankte 2008 an Brustkrebs. Über ihre Krebserkrankungen haben die beiden ein Buch geschrieben, das 2011 veröffentlicht wurde: "'Wir haben noch so viel vor': Unser gemeinsamer Kampf gegen den Krebs".