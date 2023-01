Marc Anthony hat am Wochenende die ehemalige Miss-Universe-Kandidatin Nadia Ferreira geheiratet. Es ist bereits seine vierte Ehe.

Marc Anthony (54) hat zum vierten Mal geheiratet. Der Ex von Jennifer Lopez (53) versprach am Wochenende in Miami der ehemaligen Miss-Universe-Anwärterin Nadia Ferreira (23) ein gemeinsames Leben.

Laut "Page Six" waren unter den Gästen der "opulenten" Veranstaltung, die in einem Museum stattfand, Stars wie David Beckham (47), Salma Hayek (56) oder Lin Manuel Miranda (43). Beckham war auch Anthonys Trauzeuge. Auch Victoria Beckham (48) scheint auf der Party gewesen zu sein - sie teilte ein Bild des Brautpaares auf Instagram. Darunter bedankte sich die Braut für die Kleider der Brautjungfern bei der Designerin.

Auf Fotos ist zu sehen, wie das Model während der Zeremonie ein weißes Spitzenkleid von Galia Lahav trägt. Anthony soll sich in einen Anzug von Christian Dior geschmissen haben. Bei der anschließenden Party trug auch Ferreira offenbar ein Sakko, wie Beckhams Foto zeigt.

Keine Spur von J-Lo und den Zwillingen

Nicht anwesend waren Jennifer Lopez und die gemeinsamen Zwillinge von Lopez und Anthony, Emme und Max (14). Sie befanden sich am Tag der Zeremonie in Los Angeles, zusammen mit Lopez' viertem Ehemann, Ben Affleck (50).

Marc Anthony war bereits dreimal verheiratet gewesen: Vier Jahre mit Dayanara Torres (48), zehn Jahre mit Jennifer Lopez und drei Jahre mit Shannon De Lima (34). Er hat insgesamt sechs Kinder. Im Mai 2022 hatte er Ferreira den Antrag gemacht.