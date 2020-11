Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Mareike Lerch hat Ja gesagt - in einem durchsichtigen, schwarzen Hochzeitskleid.

Mareike Lerch ist eine verheiratete Frau. Am Freitag, den 13. November, gab die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ihrem Philipp Herder in Berlin das Jawort. Schon in der ProSieben-Castingshow fiel die Blondine in der diesjährigen Staffel mit ihren Tattoos und ihrer flippigen Art auf. Kein Wunder, dass sie es auch an ihrem Hochzeitstag entsprechend extravagant krachen ließ. Ein Bild bei Instagram liefert den Beweis.

Lerch glänzte an ihrem besonderen Tag in einer schwarzen Tüllrobe eines Berliner Labels, die durchaus freizügig daherkam. Das wäscheähnliche Oberteil sowie der durchsichtige Rock ließen die bunten Tattoos des Models durchblitzen, ebenso wie dessen Po. Eine lange Schleppe sowie separate Ballonärmel sorgten für einen zusätzlichen Wow-Effekt. Passend dazu wählte auch der Bräutigam die Farbe Schwarz. Er krönte sein Hochzeitsoutfit mit Hut und Sneaker.