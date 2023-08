Jack Antonoff und Margaret Qualley haben viele Promi-Freunde zu ihrer Hochzeit eingeladen. Vor allem Taylor Swift sorgte für Wirbel.

Musikproduzent Jack Antonoff (39) und Schauspielerin Margaret Qualley (28) werden an diesem Wochenende auf Long Beach Island, New Jersey, heiraten. Auf der Gästeliste stehen etliche Promi-Freunde. Wegen Superstar Taylor Swift (33) musste sogar schon die Polizei anrücken.

Die Polizei musste wegen Menschenmassen die Straße absperren

Angesichts der hochkarätigen Gästeliste scheint es ein rauschendes Fest zu werden. Das Brautpaar ist mit einigen der größten Stars der Film- und Musikindustrie befreundet, die sich das Jawort nicht entgehen lassen wollen. Schon zum Probeessen waren viele Stars erschienen, wie etwa "Daily Mail" berichtete. Darunter Qualleys Mutter, Schauspielerin Andie MacDowell (65) sowie das Schauspielerpärchen Zoe Kravitz (34) und Channing Tatum (43).

Für besonderen Trubel sorgte Sängerin Taylor Swift, die so viele Fans vor der Black Whale Bar anzog, dass die Polizei die Straße absperren musste. Sie hat mit dem Bräutigam zum Beispiel bei den Alben "1989" und "Folklore" zusammengearbeitet und gilt als enge Freundin. Nach dem Essen verließ sie die Location rasch in Begleitung von Sicherheitsleuten.

Auch Lana Del Ray (38) hat bei mehreren Tracks mit dem Musikproduzenten zusammengearbeitet. Ihr Album "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" enthält einen Song mit dem Titel "Margaret", der von ihr und Jack Antonoff gemeinsam geschrieben, produziert und gesungen wurde. Der Text des Liedes löste Spekulationen über das Hochzeitsdatum von Antonoff und Qualley aus, weil darin der 18. Dezember erwähnt wurde. Das Paar setzt allerdings auf eine Sommerhochzeit.

Bei dieser sind auch Schauspielfreunde von Qualley dabei. Mit Zoe Kravitz wurde sie etwa im Mai auf einem Bummel in New York gesehen. Kravitz wiederum ist auch eine enge Freundin von Swift und arbeitete ebenfalls mit Antonoff zusammen. Sie ist mit "Magic Mike"-Star Channing Tatum liiert, der ebenfalls mit zur Hochzeitsprobe kam.

Beide hatten vorher schon prominente Partner

Das Brautpaar wurde 2021 erstmals gemeinsam gesichtet. Anfang 2022 bestätigten sie ihre Liebe, im Mai des Jahres erfolgte die Verlobung. Beide machten bereits zuvor Schlagzeilen mit ihren Beziehungen. Margaret Qualley war 2019 für einige Wochen die Freundin von Komiker Pete Davidson (29) und von 2020 bis 2021 mit Schauspieler Shia LaBeouf (37) zusammen. Antonoff wiederum liebte fünf Jahre lang Schauspielerin Lena Dunham (37), bis das Paar Ende 2017 überraschend seine Trennung verkündete.