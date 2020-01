Margot Robbie: Ausgefallenes Outfit für "Birds of Prey"-Premiere

Margot Robbie (29, "Once Upon A Time In... Hollywood") setzte bei der Premiere von "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" in London ein modisches Ausrufezeichen. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen Zweiteiler von Designer Dries Van Noten. Während der bodenlange Satin-Rock mit Rüschendetails versehen war, zierten das asymmetrische Top schwarze Federn. Für den farblichen Blickfang sorgten die langen, pinken Handschuhe.

Glamouröser Auftritt

Ihre blonden Haare hatte die 29-Jährige elegant auf eine Seite frisiert. Das Make-up passte perfekt zum glamourösen Auftritt: ein rosafarbener Lippenstift und ein gelber Glitzer-Lidschatten rundeten den Look ab. Auf Accessoires verzichtete Robbie hingegen komplett.

"Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" erscheint am 6. Februar in den deutschen Kinos. Robbie schlüpft darin erneut in die Rolle der Harley Quinn, die sie schon in "Suicide Squad" (2016) verkörpert hat.