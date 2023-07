In Mexiko hat sich Margot Robbie in die legendäre "Totally Hair"-Barbie aus den Neunzigern verwandelt - inklusive gekrepptem Haar.

Hollywoodstar Margot Robbie (33) hat sich ein weiteres Mal in eine Barbie verwandelt. Bei einem Fototermin in Mexico City zur Vorstellung des neuen "Barbie"-Films tauchte die Schauspielerin in einem Look auf, den die Plastik-Barbie in den 1990er Jahren tatsächlich so getragen hatte.

Ihr Outfit bestand aus einem kurzen, bunten, natürlich aber überwiegend pinken Kleid, das mit grafischem Muster und abgesetztem Rock die Blicke auf sich zog. Dazu trug Robbie pinke Heels, pinke Plastik-Ohrringe und einen ganz besonderen Haarstyle: Ihre langen blonden Haare hatte die Schauspielerin, wie es in den Neunzigern Trend war, gekreppt.

Ganz so lang wie beim Original waren sie aber nicht - die Mähne der legendären "Totally Hair"-Barbie aus den 90ern ging ihr fast bis zu den Fersen. Mit dem Zubehör der Barbie konnten sich die Spielenden auch als Haarstylisten versuchen.

Margot Robbie: Ein Original-Barbie-Look nach dem anderen

Es ist nicht das erste Mal, dass die "Barbie"-Darstellerin einen ikonischen Look der Puppe nachstylt. Nur einen Tag zuvor trug sie ein Kleid, das eine Reminiszenz an die 1992 erschienene "Earring Magic Barbie" war: Ein enganliegendes, rosa Corsagen-Dress mit transparenten Armen und einer Bauchkette. Ende Juni präsentierte Robbie in Los Angeles zu einem Fototermin ein rosa Minikleid mit weißen Punkten von Valentino, das den Look der "Pink & Fabulous Barbie" darstellte, in Sydney eine Hommage an die originale Barbie aus dem Jahr 1959 mit einem Schwarz-Weiß-gestreiftem Bandage-Dress und Cateye-Sonnenbrille.

Der Höhepunkt ihrer stilsicheren Barbie-Verwandlung dürfte aber erst noch kommen: Am Sonntag feiert "Barbie" von "Lady Bird"-Regisseurin Greta Gerwig (39) im Shrine Auditorium in Los Angeles seine Weltpremiere.