Bei der "Barbie"-Premiere in London hat sich Margot Robbie einmal mehr in einem umwerfenden Look der Kultpuppe präsentiert.

Eine weitere "Barbie"-Premiere, ein weiterer von der Puppe inspirierter Look von Margot Robbie (33): Bei der Premiere am Londoner Leicester Square trug die australische Schauspielerin am Mittwochabend (12. Juli) eine Satinrobe mit einer 3D-Rose an der Taille, Korsett und Tüllstola in Blassrosa - maßgeschneidert von Vivienne Westwood Couture.

Vorbild für den Look ist die "Enchanted Evening"-Barbie aus dem Jahr 1960, wie ihr Stylist Andrew Mukamal auf Instagram bekannt gab. Dazu kombinierte die Australierin - wie die Puppe - helle Opernhandschuhe sowie eine dreireihige Perlenkette. Ihre Haare hatte sie locker hochgesteckt.

Bereits bei der Weltpremiere in Los Angeles am vergangenen Sonntag ließen sich Robbie und ihr Stylist von einer Barbie-Puppe aus den 1960er Jahren inspirieren. Vorbild für ihre glitzernde schwarze Robe von Schiaparelli Haute Couture war die "Solo in the Spotlight"-Puppe.

Auch Dua Lipa und Ryan Gosling strahlen

Ken-Darsteller Ryan Gosling (42) begleitete Robbie auf dem pinken Teppich und entschied sich für einen pastelltürkisen Anzug mit aufgeknöpftem Satinhemd und weißen Schuhen.

Auch Sängerin Dua Lipa (27), die in dem Kinofilm als Meerjungfrauen-Barbie zu sehen ist und Musik zum Soundtrack beigesteuert hat, begeisterte bei der Londoner Premiere. Die 27-Jährige glitzerte in einem bunten von Strass besetzten Satin-Slipdress mit einer auffälligen Choker-Kette und hochgesteckten Haaren.

Für einen Fototermin in London schlüpfte Margot Robbie nach der Filmpremiere in einen etwas moderneren Look: Im knappen roten Korsagenkleid aus Satin von Dilaria Findikoglu begeisterte sie bei dem Termin in der Londoner Cocktailbar Slug & Lettuce - eine Barbie gab es offenbar nicht als Vorbild.

Mit ihren Barbie-inspirierten Looks bezaubert Robbie seit Wochen Fans der Puppe aus aller Welt. "Um das klarzustellen: Das ist die Pressetour mit dem besten Style in der Geschichte", schreibt ein Instagram-Nutzer etwa unter den Post von Stylist Mukamal. "Barbie" startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

SpotOnNews