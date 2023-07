Schwarzes Abendkleid statt Pink: Bei der "Barbie"-Weltpremiere hat Hauptdarstellerin Margot Robbie mit einem glamourösen Outfit überrascht.

Stylische Überraschung bei der "Barbie"-Weltpremiere! Für den großen Auftritt auf dem pinken Teppich in Los Angeles am Sonntag hat sich Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) zusammen mit ihrem Stylisten Andrew Mukamal ein echtes Fashion-Highlight überlegt: Die australische Schauspielerin erschien zur Premiere in einer detailgetreuen Nachahmung der glamourösen "Solo in the Spotlight"-Barbie aus dem Jahr 1960 - und überraschte mit einem schwarzen Abendkleid statt der gewohnten Farbe Pink.

Detailgetreue Outfit-Nachbildung

In Begleitung von Ken-Darsteller Ryan Gosling (42) in einem rosa Anzug zeigte sich Robbie in einem glitzernden Couture-Kleid von Schiaparelli. Das trägerlose Bustierkleid war über und über mit schwarzen Pailletten bedeckt. Das enganliegende, taillierte Kleid endete in Midi-Länge in einem voluminösen Tutu-Rock aus tiefschwarzem Tüll, auf dem wie bei der Originalpuppe von 1960 eine rote Rose befestigt war. Stylist Andrew Mukamal zeigt auf seinem Instagram-Kanal einen direkten Vergleich von Margot Robbies Premieren-Look und der glamourösen Barbie-Puppe.

Die originalgetreue Nachbildung eines der ersten Barbie-Looks setzte sich auch bei den Accessoires fort. Margot Robbie trug lange Handschuhe aus Samt, dazu schwarze Peep-Toe-High-Heels sowie mehrere Lagen einer Halskette aus Diamanten. In der Hand hielt sie einen blassrosa Seidenschal. Ihr glamouröser Look für die Weltpremiere wurde von einem perfekt sitzenden Pferdeschwanz sowie makellosem Make-up abgerundet.