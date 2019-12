Mariah Carey: Schuldet die Sängerin einer Nanny noch Geld?

Mariah Careys (50, "Against All Odds") Weihnachtsfreuden dürften in diesem Jahr etwas getrübt sein: Die Sängerin wurde von einer ehemaligen Nanny wegen angeblich ausstehender Gehaltszahlungen verklagt. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, soll das Kindermädchen zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 bei Carey angestellt gewesen sein.

In dieser Zeit habe sich die Nanny schlecht behandelt gefühlt. Sie habe keinerlei Pausen machen dürfen und soll teilweise auch Aufgaben für Carey erledigt haben, die mit ihrer eigentlichen Arbeit als Nanny nichts zu tun hatten. Als sie sich bei der Sängerin beschwerte, wurde sie kurzerhand entlassen. Nun verlangt sie die angeblich ausstehenden Gehaltszahlungen sowie Schadenersatz von Carey.