Schauspielerin Mariella Ahrens (54) engagiert sich seit vielen Jahren für wohltätige Zwecke. Mit "Lebensherbst e.V" hat sie 2005 auch selbst einen Verein gegründet, um Senioren-Träume zu erfüllen. "Prominente haben eine Vorbildfunktion und sollten mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie auf soziale Anliegen aufmerksam machen und Hilfe leisten", erklärt die Mutter von zwei Töchtern am Rande der "Laughing Hearts"-Charity-Gala am Sonntagabend in Berlin.

Der Verein Laughing Hearts e.V. setzt sich gezielt für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein - ein Thema, das auch Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?

Mariella Ahrens: Kinder liegen mir tatsächlich besonders am Herzen, und diese Überzeugung teile ich mit vielen anderen, darunter auch Organisationen wie Laughing Hearts. Diese Wohltätigkeitsorganisation setzt sich aktiv dafür ein, benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus Berlin zu helfen und ihnen die Chance auf ein besseres Leben zu bieten. Kinder sind schließlich diejenigen, die sich nicht selbst aus schwierigen Situationen befreien können, und wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu unterstützen. So können wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Herzen dieser Kinder wieder zum Lachen gebracht werden.

Darüber hinaus sind Sie Gründerin und 1. Vorsitzende des Vereins "Lebensherbst e.V." in Berlin, mit dem Sie bereits seit über 15 Jahren Senioren-Träume erfüllen. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Verein zu gründen?

Ahrens: Im Jahr 2005 habe ich den Verein ins Leben gerufen, da ich durch die Medien von den Zuständen in Seniorenheimen erfahren habe. Ich war tief berührt und wollte unbedingt helfen. Es schien aber, als gäbe es keine bestehende Organisation, bei der ich mich engagieren konnte. Da ich selbst bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, war diese Motivation sehr persönlich für mich.

Sehen Sie es für sich als Verpflichtung an, sich als Prominente für einen guten Zweck zu engagieren?

Ahrens: Absolut. Prominente haben eine Vorbildfunktion und sollten mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie auf soziale Anliegen aufmerksam machen und Hilfe leisten. Viele Menschen sind oft so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, dass sie die Notwendigkeit, anderen zu helfen, aus den Augen verlieren. Wir müssen die Welt um uns herum im Blick behalten und aktiv unterstützen. Gerade deshalb ist es von großer Bedeutung, Organisationen wie Laughing Hearts zu unterstützen, die sich gezielt für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Als Gesellschaft tragen wir gemeinsam Verantwortung und sollten aktiv dazu beitragen, die Welt um uns herum zu verbessern.

Wie sehr unterstützen Sie Ihre Kinder bei Ihrem wohltätigen Engagement?

Ahrens: Meine Kinder sind von Natur aus sehr interessiert an meinem Engagement. Als Patin bei einer Organisation, wo es um Hilfsprojekte in der Dritten Welt geht, habe ich meinen Kindern immer wieder Fotos und Videos gezeigt, um ihnen zu verdeutlichen, was in anderen Teilen der Welt geschieht. In Berlin waren sie auch oft mit mir im Seniorenheim, um selbst am sozialen Engagement teilzuhaben und dass ich heute Abend bei der 12."Laughing Hearts"-Charity-Gala zu Gast bin, finden sie toll, auch wenn wir den Samstagabend dann nicht miteinander verbringen können - es ist ja für einen guten Zweck.

Ihre Töchter haben Sie bereits öfter auf dem roten Teppich begleitet, wie sehr genießen Sie es gemeinsam mit ihnen solche Termine wahrnehmen zu können?

Ahrens: Wir legen einen großen Wert auf unsere Privatsphäre, denn sie ist uns heilig. Doch gleichzeitig empfinde ich eine besondere Freude, wenn meine beiden Töchter die Gelegenheit bekommen, an exklusiven Veranstaltungen teilzunehmen und einen Abend voller Glanz und Glamour zu erleben. Es ist ein kostbarer Augenblick, in dem sie die Welt der Eleganz betreten und vielleicht sogar ein wenig von der Magie spüren, die solche Anlässe umgibt.

Stehen Ihre Kinder gerne in der Öffentlichkeit?

Ahrens: Nicht unbedingt. Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit beschränkt sich meist auf Veranstaltungen, bei denen sie mich begleiten. Ansonsten ziehen es die beiden vor, sich fernab des Rampenlichts zu bewegen und genießen die privaten Momente, die ihnen Raum für persönliche Entfaltung und Reflektion bieten.

Haben die beiden Ambitionen, in Ihre Fußstapfen zu treten. Schauspielerin, Model, ...?

Ahrens: Beide haben Ambitionen im Bereich Schauspiel und Modeln, jedoch legen sie großen Wert auf eine stabile berufliche Grundlage. Meine Tochter hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Beide schätzen die Möglichkeit, nicht nur in der Unterhaltungsbranche zu glänzen, sondern auch das Fundament eines soliden Bildungsweges zu legen, auf dem sie ihre Träume aufbauen können.

Auf welche Werte legen Sie in Ihrer Erziehung besonders Wert?

Ahrens: In meiner Erziehung lege ich ganz besonders Wert auf zwei zentrale Werte: Bodenständigkeit und Hilfsbereitschaft. Bodenständigkeit ist die Basis für ein solides Fundament im Leben. Es ist mir wichtig, dass meine Kinder in der Lage sind, die Bodenhaftung zu behalten und sich stets ihrer Wurzeln bewusst sind. Zusätzlich dazu betone ich die Bedeutung der Hilfsbereitschaft. Ich möchte, dass meine Kinder lernen, sich für andere einzusetzen und ihnen zu helfen. Diese Werte sollen ihnen nicht nur helfen, erfolgreiche und erfüllte Leben zu führen, sondern auch dazu beitragen, dass sie einen positiven Einfluss auf die Welt um sie herum ausüben und Benachteiligten Hoffnung und Unterstützung schenken.

Aktuell sind Sie in der RTL-Show "Die Verräter" zu sehen, was hat Sie gereizt, an dieser Show mitzumachen?

Ahrens: Es war die Spannung des Spiels, das mich gereizt hat. Diese Show hat viel mit Psychologie und Menschenkenntnis zu tun, was ich äußerst faszinierend finde. Zumal es für mich eine willkommene Abwechslung ist, da es nicht um Privates geht.

In welcher TV-Show wären Sie noch gerne dabei. Wäre z.B. "Let's Dance" etwas für Sie?

Ahrens: Die Idee, an einer TV-Show wie "Let's Dance" teilzunehmen, reizt mich zweifellos. Das Tanzen ist eine Leidenschaft von mir, und ich schätze die künstlerische Herausforderung, die damit einhergeht. Allerdings muss ich gestehen, dass ich zwar tanzen kann, aber Schwierigkeiten habe, mich an bestimmte Tanzschritte und Choreografien zu halten. Ich bin immer für neue Abenteuer und Herausforderungen offen und würde gerne teilnehmen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.