An der Seite von Gina Lollobrigida drehte Mario Adorf mehrere Filme. Jetzt nahm er Abschied von der italienischen Film-Ikone.

Die italienische Schauspiel-Ikone Gina Lollobrigida verstarb am 16. Januar im Alter von 95 Jahren in Rom. Jetzt nahm auch ihr ehemaliger Kollege Mario Adorf (92) Abschied von der einst "schönsten Frau der Welt". Lollobrigida wurde in den 50er-Jahren dank ihrer Rollen in "Fanfan, der Husar" oder "Die Schönen der Nacht" zum Weltstar. Adorf drehte in den 60er- und 70er-Jahren mehrfach an der Seite von Lollobrigida, unter anderem 1972 in der Literaturverfilmung "Herzbube".

Der "Bild"-Zeitung sagte die deutsche Schauspiel-Legende Adorf nun über die ehemalige Kollegin: "Ich hatte das Glück, einige Male mit ihr zu drehen, erinnere sie als Kollegin ohne Star-Allüren, die sich nicht zu gut war, für ihre Mitstreiter nach der Arbeit Spaghetti zu kochen."

Mario Adorf: "Ciao Gina, ciao unvergessliche Lollo!"

Er habe sie bewundert, weil sie nicht wie andere italienische weibliche Superstars unter dem Schutz eines großen Produzenten gestanden habe. Lollobrigida sei "ihren eigenen oft schweren Weg" gegangen und habe selbst bis ins hohe Alter ihre "beachtliche Schönheit" bewahrt. "Heute bleibt mir nur, ihr liebevoll nachzurufen: 'Ciao Gina, ciao unvergessliche Lollo!'", so Mario Adorf weiter.