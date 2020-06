Mario Gomez: Die nächsten Monate gehören voll und ganz seiner Familie

Mario Gomez bei der Aufstiegsfeier seines VfB Stuttgart in die erste Bundesliga

Mit dem Aufstieg in die erste Liga verabschiedet sich Mario Gomez vom Profifußball. Die freigewordene Zeit gehört nun ganz der Familie.

Fast 500 Bundesligaspiele mit 261 Toren, dazu 117 Auftritte für die deutsche Nationalmannschaft: Mario Gomez (34) verabschiedet sich mit einer beeindruckenden Bilanz aus dem Profifußball. Nachdem er am vergangenen Sonntag mit dem VfB Stuttgart den Aufstieg in die erste Bundesliga perfekt gemacht hat, verkündete er im Interview mit dem SWR nicht nur sein Karriere-Ende. Er versprach sogleich seiner Familie, dass sie ihn in der kommenden Zeit reichlich zu Gesicht bekommen werden.

So könne sich der 34-Jährige zwar sehr gut vorstellen, in anderer Funktion denn als Spieler zum VfB zurückzukehren. Zu klären, wie genau diese Rückkehr aussehen könnte, eilt aber nicht: "Ich habe den Jungs gesagt, dass sie mich immer anrufen können. Aber nicht in den nächsten vier Monaten. Die gehören mir und meiner Familie."

Diese Zeit wolle er nutzen, um im Kreise seiner Liebsten "abzuschalten" und zu ergründen, "was ich vermisse, was ich will, welche Rolle ich mir vorstellen kann". Gomez heiratete im Juli 2016 das Model Carina Wanzung. Im Mai 2018 wurden die beiden Eltern.