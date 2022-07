Marius Müller-Westernhagen ist zum Staffelauftakt von "Inas Nacht" zu Gast. Im Gespräch verrät er, dass er "gerne Opa" wäre.

Marius Müller-Westernhagen (73) hat in seinem erfolgreichen Musikerleben vieles erreicht. Was er sich aber noch wünscht, ist ein Enkelkind. "Ich wäre gerne Opa", erzählt er Ina Müller (57) in ihrer Show "Inas Nacht", wie die "Bild" vorab berichtet. "Ich versuche meine Tochter zu treiben." Sarah Müller-Westernhagen (36) ist ebenso wie ihr Vater Musikerin und tritt unter dem Künstlernamen Mimi auf. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Polly Eltes, von der Westernhagen sich trennte, als Tochter Sarah drei Jahre alt war. Marius Müller-Westernhagen sei "jetzt in dem Alter, wo du wirklich anfängst, Kinder zu begreifen und wahnsinnig zu lieben". Seine Nichte etwa liebe er "abgöttisch".

In Beziehungen sei er "immer sehr untreu" gewesen, erzählt er weiter. "Aber nicht, wenn ich jemanden geheiratet habe." Das sei für ihn ein "Commitment", also eine Verpflichtung. Mit seiner Ehefrau Lindiwe (43) ist der Musiker seit 2017 verheiratet. Zuvor hatte er 1988 dem Fotomodell Romney Williams das Jawort gegeben, das Paar trennte sich 2013.

Über sein Leben mit Lindiwe erzählt Müller-Westernhagen: "Sie als Amerikanerin plaudert gerne freundlich mit jedem Nachbarn. Ich nehme auch mal ein Paket an und wünsche jedem einen schönen Tag."

15 Jahre "Inas Nacht" mit vielen prominenten Gästen

"Inas Nacht" startet am heutigen Donnerstag (28. Juli) in eine neue Staffel mit zwölf Folgen. Die Episode mit Marius Müller-Westernhagen, Olli Schulz (48) und Jochen Distelmeyer (55) ist um 23:35 Uhr im Ersten zu sehen.

In den nächsten Folgen lädt Ina Müller weitere große Stars in die Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" ein: Steffen Baumgart (50) und Jasna Fritzi Bauer (33) am 4. August, Torsten Sträter (55) und Elena Uhlig (46) am 11. August, Bill Kaulitz (32) und Giovanni Zarrella (44) am 18. August, Mariele Millowitsch (66) und Uwe Ochsenknecht (66) am 25. August sowie Désirée Nosbusch (57) und Sebastian Pufpaff (45) am 1. September. Weitere Gäste der Staffel sind Katharina Thalbach (68) und Jan Böhmermann (41). 15 Jahre gibt es die Sendung bereits, die Talk mit Comedy und Musik verbindet.