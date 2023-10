Trauer um Schauspieler Mark Goddard: Seine Ehefrau hat in den sozialen Medien den Tod des Stars bekannt gegeben.

US-Schauspieler Mark Goddard (1936-2023), bekannt für seine Rollen in "Lost in Space" und "General Hospital", ist gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. In einem Statement auf Facebook erklärte Goddards Frau Evelyn Pezzulich, dass bei dem TV-Star Lungenfibrose diagnostiziert worden war. Er sei am Dienstag, 10. Oktober, in Hingham, Massachusetts, während der Hospizpflege gestorben, heißt es weiter.

Mark Goddard hatte Lungenfibrose im Endstadium

"Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein wunderbarer Ehemann am 10. Oktober verstorben ist", schrieb sie. Einige Tage nach seinem 87. Geburtstag am 24. Juli sei der Schauspieler mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. "Wir waren voller Hoffnung, als er in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, doch dann stellten die Ärzte fest, dass er eine Lungenfibrose im Endstadium hatte, für die es keine Heilung gibt."

Er konnte "friedlich und in Würde sterben"

Seine Ehefrau erklärte weiter, Goddard sei in einem Hospiz ausgezeichnet betreut worden "und konnte friedlich und in Würde sterben". Sie fügte hinzu: "Seine Kinder und ich hatten die Gelegenheit, unsere Liebe auszudrücken und uns zu verabschieden.´" Sie werde nie erfahren, "wie ich es verdient habe, 33 Jahre mit einem so liebevollen, sanften und gutaussehenden Mann zu verbringen, der mich so oft zum Lachen brachte".

Mark Goddard war ein Serienstar

Mark Goddard wurde mit seiner ikonischen Rolle als Major Don West in "Lost in Space" (deutscher Titel: "Verschollen zwischen fremden Welten") bekannt. Die Serie lief von 1965 bis 1968 im TV. Später trat Goddard von 1985 bis 1986 unter anderem auch in der Seifenoper "General Hospital" als Derek Barrington auf. Zu sehen war der Schauspieler zudem etwa in "Quincy" oder "Ein Colt für alle Fälle". Mit Evelyn Pezzulich war Goddard in dritter Ehe verheiratet.