Mark Hamill: Luke Skywalker wird nie wieder auf die Leinwand zurückkehren

Dass Mark Hamill (68) hochgradig unzufrieden damit war, welche Rolle seine Figur Luke Skywalker in "Star Wars: Die letzten Jedi" innehatte, betonte der Schauspieler oft genug in Interviews. In einem Gespräch mit der US-amerikanischen Zeitschrift "Entertainment Weekly" hat Hamill nun unmissverständlich klar gemacht, dass er zwar seinen Frieden mit dem Ausgang gemacht habe, er aber definitiv kein Teil weiterer Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis sein möchte.

"Sie brauchen mich nicht mehr"

"Ich hatte einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende", so Hamill. "Mein Abschied war in Episode IX und er war bittersüß. (...) Ich bin voller Dankbarkeit für das, was mir und meiner Karriere gegeben wurde, aber ich möchte nicht gierig sein. Es gibt noch so viele weitere Geschichten und so viele großartige Schauspieler, die sie erzählen können. Sie brauchen mich nicht mehr." Doch noch einmal ins "Star Wars"-Universum zurückzukehren könne er sich daher beim besten Willen nicht vorstellen.

In dieselbe Kerbe wie in diesem Interview schlug der Star bereits kurz zuvor mit einem Post bei Instagram. Dort veröffentlichte er ein Bild von sich als Luke Skywalker und schrieb: "Möge der 9. eine bittersüße Episode sein - im Wissen, dass es für immer das letzte Mal war, an dem ich Luke gespielt habe." Dazu setzte er noch das Hashtag "ByeByeSkywalker".