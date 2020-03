Mark Medlock: Der frühere "DSDS"-Sieger steht wieder auf der Bühne

Musikalisch war Mark Medlock (41, "You Can Get It") in den letzten zehn Jahren komplett abgetaucht. Nun ist der "DSDS"-Gewinner von 2007 wieder vor Publikum aufgetreten. In seiner Wahlheimat Sylt feierte er mit einem Konzert sein Comeback auf der Bühne.

Der gebürtige Frankfurter zog 2012 zu seiner Managerin nach Sylt. Dort soll er als Privatmann zurückgezogen leben. Seine Facebook-Seite füllte er ab und an mit selbstgeschriebenen und -produzierten Musikstücken.

"Ich bin auferstanden!"

"Ich habe heute richtig Spaß gehabt", freut sich Medlock im Gespräch mit RTL. "Das war ja mein erstes Mal nach zehn Jahren von der Bildfläche verschwunden. Ich habe mich aufgerappelt - dank meiner Familie, die mich aufgepeppelt haben. Ich bin auferstanden!"

Die Idee hinter dem Konzert war dabei allerdings zunächst eine ganz andere, wie er erklärt: "Ich wollte heute eigentlich offiziell meinen Job hinschmeißen!" Aber: "Das war so geil! Ich fühle mich wie wiederbelebt. Und definitiv fange ich jetzt gerade nochmal von vorne an!" Fans dürfen sich demnach offenbar auf noch weitere Auftritte von Mark Medlock freuen.