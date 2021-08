Markie Post ist mit 70 Jahren nach jahrelangem Krebsleiden verstorben. Berühmt wurde sie dank ihrer Rolle in "Ein Colt für alle Fälle".

Die US-Schauspielerin Markie Post ist am Samstag im Alter von 70 Jahren an den Folgen ihrer jahrelangen Krebserkrankung gestorben. Das bestätigte ihre Managerin dem Portal "Deadline". In einer Erklärung der Familie heißt es demnach, dass man vor allem stolz auf die Person hinter der bekannten Darstellerin sei.

Post sei ein Mensch gewesen, der aufwändige Kuchen für Freunde backte und ihren Liebsten zeigte, "wie man in einer oft rauen Welt freundlich, liebevoll und vergebend sein kann". Post hinterlässt ihren Ehemann, den Schriftsteller und TV-Produzenten Michael A. Ross (65), zwei Töchter und eine fünf Monate alte Enkelin.

Bekannt durch ihre Rolle in "Ein Colt für alle Fälle"

Bekannt wurde Post vor allem durch ihre Darstellung der Kautionsagentin Terri Michaels in 61 Folgen der Kultserie "Ein Colt für alle Fälle". Eine Serien-Hauptrolle verkörperte sie unter anderem als Anwältin Christine Sullivan in "Harrys wundersames Strafgericht". Weitere Engagements hatte Post in Erfolgsreihen wie "Hart aber herzlich", "Der unglaubliche Hulk", "Love Boat", "Das A-Team" oder auch "Scrubs - Die Anfänger".

In Filmproduktionen blieb ihr der ganz große Durchbruch allerdings verwehrt. Ihre größte Rolle hatte sie in der Kultkomödie "Verrückt nach Mary", in der sie die Mutter der Hauptrolle von Cameron Diaz (48) spielte. Ihren letzten Einsatz hatte sie im Jahr 2017 in der Weihnachtsromanze "Vier Weihnachten und eine Hochzeit" an der Seite von Arielle Kebbel (36) und Corey Sevier (37).