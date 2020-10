Am 2. November wird im Finale von "MasterChef Celebrity" der beste Promi-Koch ermittelt. Wer steht im Finale und was ist die letzte Aufgabe?

"MasterChef Celebrity" geht in die finale Runde: Der Kochwettbewerb, bei dem prominente Hobbyköche gegeneinander antreten, hat seine zwei Finalisten gefunden. Welche letzte Aufgabe müssen Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Jochen Schropp (41) in der Doppelfolge am Montag, 2. November (20:15 Uhr auf Sky One sowie auf Abruf bei Sky Ticket) bewältigen - und was wartet auf den Sieger?

Die Kontrahenten

Schauspieler, Sänger und Gastronom Jimi Blue Ochsenknecht hat sich bis ins Finale des Spin-offs der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow gekocht. Der Sohn von Natascha (56) und Uwe Ochsenknecht (64) brachte 2018 sein eigenes Kochbuch heraus und eröffnete 2019 die Bar Box in Berlin Mitte. Er neige eigentlich nicht zu Nervosität, sagt Ochsenknecht vor dem Showdown, "aber heute bin ich sehr hibbelig und möchte endlich loslegen."

Antreten muss er gegen Jochen Schropp, der als Moderator durch Shows wie "Promi Big Brother" führt und zuletzt als Kandidat bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" zu sehen war. "Wir sind keine verbissenen Kontrahenten, aber ehrgeizig", erklärt er mit Blick auf das Finale. Man merke, dass beide jetzt den Titel holen wollten.

Die Aufgabe

Welcher letzten Challenge müssen sich die beiden Promis stellen, die sich im elfköpfigen Teilnehmerfeld durchgesetzt haben? Die Hobbyköche müssen ein Fünf-Gang-Menü mit Amuse-Bouche, Vorspeise, Zwischen- und Hauptgang sowie einem Dessert zaubern. Genau unter die Lupe genommen werden sie dabei von "Lust auf Genuss"-Chefredakteurin Anke Krohmer. Die ausgeschiedenen Kandidaten wie Sängerin Beatrice Egli (32) oder Jimi Blue Ochsenknechts Schwester Cheyenne (20) werden die Finalisten mental unterstützen. Die Juroren Meta Hiltebrand (37), Nelson Müller (41) und Ralf Zacherl (49) werden jeden Gang bewerten und zum Schluss den Sieger küren.

Der Gewinn

Nach der letzten herausfordernden Aufgabe wird die Trophäe vergeben. Auf den Gewinner wartet neben dem Titel "MasterChef Celebrity" eine Siegprämie von 25.000 Euro, die für den guten Zweck gespendet wird. Außerdem wird ihm eine Titelstory im Lifestyle- und Food-Magazin "Lust auf Genuss" gewidmet.