Matt Damons Frau hat den Schauspieler einst in einer schwierigen Phase davor bewahrt, in eine Depression abzurutschen, wie er nun verriet.

Matt Damon (52) drohte, während der Dreharbeiten zu einem nicht weiter benannten Film in eine Depression zu rutschen, wie er nun in einem Interview erzählte. Hilfe erhielt er in dieser schweren Zeit von seiner Frau, Luciana Barroso (46).

Ohne den Filmtitel verraten zu wollen, berichtete Damon im Interview mit "Jake's Takes" von den frustrierenden Dreharbeiten: "Und ich erinnere mich, dass ich auf halbem Weg durch die Produktion war und noch Monate vor mir hatte, dass ich meine Familie irgendwohin mitgenommen hatte und es für sie lästig war, und ich erinnere mich, dass meine Frau mir half, als ich in eine Depression verfiel..."

Die richtige Perspektive

Seine Frau hätte ihm schlicht "Wir sind jetzt hier" gesagt, was die Arbeit für ihn wieder in die richtige Perspektive gerückt hätte, wie er beschreibt.

Weiter sagte Damon, er verdanke es zum großen Teil seiner Frau, ein professioneller Schauspieler zu sein. Von ihr hätte er gelernt, "alles zu geben, auch wenn man weiß, dass es die Mühe nicht wert sein wird". Diese Einstellung mache für ihn einen Profi aus: "Und dabei hat sie mir wirklich geholfen."

Damon und Barroso sind seit 18 Jahren verheiratet. Das Paar hat vier Töchter.