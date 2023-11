Matthew McConaughey hat an seinem 54. Geburtstag ein Footballspiel aufgemischt - und die Massen in seinem Heimatstaat Texas mitgerissen.

Matthew McConaughey (54) hat an seinem 54. Geburtstag die Massen in seinem Heimatstaat Texas begeistert. Der Hollywood-Star besuchte am gestrigen 4. November ein College-Footballspiel der Mannschaft seiner Alma Mater, der Texas Longhorns. Von US-Medien in sozialen Netzwerken verbreitete Videos zeigen, wie McConaughey die Spieler des Teams zunächst mit einer mitreißenden Motivationsansprache auf einen Sieg einstimmte - und nach dem nervenaufreibenden Triumph der Longhorns in der Verlängerung ausgelassen mit Team und Fans feierte.

Matthew McConaughey: "Könnt ihr krassen Druck liefern?"

Zunächst trat McConaughey in der Mittagszeit bei einer auch im US-Fernsehen übertragenen Vorberichts-Sendung auf. Hier wurde dem Hollywood-Star eine Flasche Tequila geschenkt, aus der er sogleich mit den Worten "Es ist noch nicht zu früh, mit dem Trinken anzufangen, oder?" einen Schluck nahm, wie in einem auf X geteilten Video zu sehen ist.

Anschließend folgte die bereits erwähnte mitreißende Motivationsansprache des Stars. Die Longhorns-Spieler feuerte McConaughey vor dem Match gegen Kansas State mit den folgenden Worten an: "Könnt ihr krassen Druck liefern? Lasst sie von Anfang an wissen: Ihr seid heute in den falschen Hinterhof gekommen. Geht nach Kansas zurück."

Nach seiner Ansprache sang die anwesende Menge dem lächelnden Hollywood-Star, der im traditionellen Cowboy-Hut erschienen war, noch ein bewegendes Geburtstagsständchen.

Siegerpose aus "The Wolf of Wall Street"

Sehr zur Freude McConaugheys setzte sich seine Mannschaft dann in einem regelrechten Thriller durch: Die Texas Longhorns besiegten Kansas State mit 33:30 nach Verlängerung, und liegen durch den Sieg nach wie vor im Big 12 Conference-Playoff-Rennen. McConaughey feierte den Triumph der Heimmannschaft im Anschluss ausgelassen auf dem Feld des Darrell K Royal-Texas Memorial Stadions.

Ein weiteres auf X zu sehendes Video zeigt den Star, wie er sich gemeinsam mit Spielern des Teams mit der Faust gegen die Brust schlägt. Damit spielte McConaughey auf eine ikonische Szene aus Martin Scorseses (80) modernem Filmklassiker "The Wolf of Wall Street" an, in der er sich ebenfalls solchermaßen mit seiner Hand gegen die Brust schlägt. Für den Hollywood-Star dürfte es wohl ein rundum gelungener 54. Geburtstag gewesen sein.