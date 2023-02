In der Animationsserie "Agent Elvis" spricht Matthew McConaughey Elvis Presley ein.

In der Netflix-Serie "Agent Elvis" wird er zu Elvis Presley

Matthew McConaughey In der Netflix-Serie "Agent Elvis" wird er zu Elvis Presley

Für die Animationsserie "Agent Elvis" leiht Matthew McConaughey Elvis Presley seine Stimme. Ein erster Trailer stimmt auf die Show ein.

Im März startet auf Netflix ein originelles Animationsprojekt für Erwachsene: Oscarpreisträger Matthew McConaughey (53) leiht in der Animationsserie "Agent Elvis" keinem Geringeren als dem "King of Rock and Roll" Elvis Presley (1935-1977) seine markante Stimme. Presleys Ex-Frau Priscilla Presley (77) zählt neben Musiker John Eddie (63) zu den Serienschöpfern von "Agent Elvis" und hat der Show ihren Segen gegeben. Ein erster kurzer Teaser-Trailer stimmt auf die kommende Serie ein.

Darum geht es in "Agent Elvis"

Elvis Presley wird in "Agent Elvis" für ein geheimes Spionageprogramm rekrutiert. Während er nach wie vor seinem Tagesjob als King of Rock and Roll nachgeht, hilft er im Kampf gegen dunkle Mächte, die sein geliebtes Heimatland bedrohen. Unterstützt wird der King dabei von seinem Sidekick Scatter, einem Schimpansen, den auch der echte Elvis Presley besaß.

Priscilla Presley: Elvis Presley wollte immer ein Superheld sein

Priscilla Presley verriet "Variety": "Seit Elvis ein kleiner Junge war, träumte er immer davon, ein Superheld zu sein, der das Verbrechen bekämpft und die Welt rettet". Die Serie "Agent Elvis" würde "ihn nun genau das tun lassen". Als Showrunner fungiert bei der kommenden Netflix-Serie Mike Arnold, der bereits am Animationshit "Archer" als Autor beteiligt war. Elvis' digitales Outfit in "Agent Elvis" wurde entworfen vom Fashion-Designer John Varvatos (68).