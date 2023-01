Anlässlich des zehnten Geburtstags des gemeinsamen Sohnes hat die Ehefrau von Matthew McConaughey einen Einblick ins Familienalbum gewährt.

Livingston McConaughey (10), der Sohn von Schauspieler Matthew McConaughey (53) und Model Camila Alves McConaughey (40), ist vor Kurzem zehn Jahre alt geworden. Seine Mutter hielt den besonderen Tag bildlich fest. Ein neues Foto auf ihrem Instagram-Kanal zeigt den Jungen an seinem Geburtstag. Mit einem "Happy Birthday"-Diadem auf dem Kopf pustet er die Kerzen auf der vor ihm stehenden Torte aus.

Er habe sich eine Eistorte und einen Besuch im Trampolinpark gewünscht, verrät die Bildunterschrift. "Möge dein Herz, mein Sohn, seine Einfachheit bewahren, während du in dieser komplizierten Welt wächst", schreibt Camila Alves McConaughey weiter. Ihr Sohn sei "ein Segen", dem sie dankbar sei, dass er sie herausfordere und täglich lehre.

Kuchen ist eine Ausnahme

Trotz der liebevollen Worte dürfte sich der frischgebackene Zehnjährige am meisten über den Kuchen gefreut haben. Denn Süßes kommt im Hause McConaughey nur selten auf den Tisch. Die Familie ist bekannt für ihre gesunden Essgewohnheiten. Im Interview mit "E! News" verriet Camila Alves McConaughey, wie sie ihrem Nachwuchs diese beigebracht hatte: "Wenn die Kinder etwas haben wollen, das nicht gut für sie ist, sage ich: 'Hey, ich werde dir nicht sagen, dass du es nicht haben sollst. Aber sieh dir die Zutatenliste an.' Auch weniger nährstoffreiche Lebensmittel seien nicht verboten. Ihre Kinder sollen lediglich wissen, was drin ist. Trotzdem sagt die dreifache Mutter selbst: "Wir sind in keiner Weise perfekt." Ihre Kinder dürfen hin und wieder auch ein Eis essen, nur nicht jeden Tag.

Matthew McConaughey und Model Camila Alves McConaughey sind seit 2012 verheiratet und Eltern der Kinder Levi (14), Vida (13) und Livingston.