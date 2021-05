Matthew Perry bot auf der App Cameo Clips seiner selbst gegen Geld an. Nun hat der Schauspieler sein Profil deaktiviert.

War es das mit Matthew Perry auf der Promi-App Cameo? Kurz vor der Ausstrahlung der großen "Friends"-Reunion am Freitag (27. Mai) hat der Schauspieler sein Profil auf der App deaktiviert. Cameo ist ein Dienst, bei dem Fans für Geld kurze, personalisierte Clips von Prominenten erwerben können. Auch Perry bot dort 20-sekündige Videos an - für 999 US-Dollar das Stück. Nun ist sein Profil zwar noch zu finden, eine Anfrage kann man dem Serienstar aber nicht mehr stellen.

Sein Cameo-Abschied kommt, nachdem Perry in den vergangenen Tagen einige Kritik und negative Kommentare einstecken musste. Zum einen äußerten sich viele Fans besorgt, nachdem er bei einem Interview vermeintlich gelallt haben soll. In der Vergangenheit sprach der Chandler-Darsteller schon häufiger über seine Suchtprobleme. Ein Insider teilte "The Sun" jedoch mit, dass Perrys undeutliche Aussprache einer Zahn-OP zu schulden war.

Fans ärgerten sich über "Friends"-Merch

Und auch wegen seines eigenen "Friends"-Merchs bekam er ziemlichen Ärger. "Könnte ich noch geimpfter sein?", steht auf einem T-Shirt aus der Kollektion. Eine Anspielung auf Chandlers typischen Spruch in der Serie "Could I/It Be More...?" ("Könnte ich/es noch mehr... sein?"). Viele Fans empfanden diesen Spruch jedoch als "geschmacklos"; Impfgegner bezichtigten ihn unter einem Twitter-Post sogar der "Impfpropaganda".