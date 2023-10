New York verabschiedet einen TV-Liebling: Vor dem "Friends"-Gebäude in Manhattan nehmen die Fans Abschied von Matthew Perry.

Der Regen in Manhattan hat Hunderte von "Friends"-Fans nicht davon abgehalten, ihre Trauer um Schauspieler Matthew Perry (1969-2023) zum Ausdruck zu bringen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, versammelten sich am Sonntag "Menschen jeden Alters und jeder Herkunft" vor dem legendären "Friends"-Gebäude in New York, um dem Darsteller von Serienliebling Chandler Bing die letzte Ehre zu erweisen.

"The One where we all lost a friend"

Zahlreiche Fans haben demnach in der 90 Bedford Street im Greenwich Village Blumensträuße in der Nähe des Restaurants The Little Owl abgelegt, das sich im Erdgeschoss des aus der Serie bekannten Gebäudes befindet. Auf Schildern und Plakaten seien laut des Berichts Sprüche wie "The One where we all lost a friend" zu lesen - eine Anspielung auf die Original-Titel der einzelnen Folgen bei "Friends".

Das Gebäude in der 90 Bedford Street, Ecke Grove Street, diente beim Dreh der Serie für die Außenaufnahmen des wichtigsten Schauplatzes der Serie - Monicas Apartment. Die Innenaufnahmen hingegen entstanden im Warner Brothers Studio in Los Angeles.

Der überraschende Tod von Matthew Perry mit nur 54 Jahren hat in der "Friends"-Fangemeinde große Erschütterung ausgelöst. "Es fühlt sich seltsam an, traurig darüber zu sein, aber es war wirklich ein trauriger Morgen", zitiert "Variety" eine Frau, die vor dem Gebäude in New York Blumen ablegte. "Seit ich mich erinnern kann, war das meine Lieblingsserie. Ich kann mir nicht vorstellen, sie jetzt anzusehen, ohne tiefe Traurigkeit zu empfinden."

"Danke für alles, Mr. Bing"

Für viele Fans der Serie ist mit Perry ein "Freund" gestorben. "Er war unser aller Freund", sagte ein anderer weiblicher Fan dem Magazin. "Er war der alberne Freund, er war der glückliche Freund. Deshalb sagen wir: 'Achte auf deine glücklichen Freunde.'" Die Frau erzählte außerdem, sie habe ihre Sonntagspläne abgesagt, um das "Friends"-Gebäude aufzusuchen und dort ein Schild mit der Aufschrift "Danke für alles, Mr. Bing" anzubringen. Er verdiene es ihrer Meinung nach geehrt zu werden. "Ich weiß, dass er sehr gelitten hat."

Matthew Perry war am 28. Oktober tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Über die genaue Todesursache ist derzeit noch nichts bekannt. 2022 sprach der Schauspieler in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" offen über seine langjährigen Suchtprobleme.