Matthew Perry und sein Alkohol-Problem So sprach Jennifer Aniston ihn darauf an

"Friends"-Star Matthews Perry erzählt in einem Interview von dem Moment, als ihn Jennifer Aniston auf sein Alkohol-Problem ansprach.

In seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" spricht Schauspieler Matthew Perry (53) offen wie nie über seine schweren Suchtprobleme. Viele Jahre kämpfte der "Friends"-Star mit Alkohol- und Tablettensucht. Vor der Veröffentlichung des Buchs am 1. November hat Perry sich nun mit US-Journalistin Diane Sawyer (76) zum Interview getroffen. In einem Vorab-Clip spricht er unter anderem über den "beängstigenden" Moment, als "Friends"-Kollegin Jennifer Aniston (53) ihn auf sein Alkoholproblem ansprach.

"Wir wissen, dass du trinkst"

Aniston sei eines Tages am Set der Serie, die von 1994 bis 2004 lief, auf ihn zugegangen und habe ihm eröffnet, dass sie und der Rest des Casts wüssten, "dass du trinkst", erinnert sich Perry. "Stellt euch vor, wie beängstigend dieser Moment war", fährt er fort. Aniston sei diejenige gewesen, die ihm am häufigsten eine helfende Hand gereicht habe. Er sei ihr "sehr dankbar".

Das gesamte Interview mit Matthew Perry strahlt der Sender ABC am Freitag (28. Oktober) aus.

SpotOnNews