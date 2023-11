Trendwende in der Rap-Szene: Nach Snoop Dogg legt auch Meek Mill Zigaretten und Joints zur Seite. Seine Lunge habe schon einen Schaden.

Erst Snoop Dogg (52), jetzt Meek Mill (36): Beide Rap-Künstler haben mit dem Rauchen aufgehört. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) teilte Mill seinen Fans diese Entscheidung mit. Er sei von Snoop Dogg inspiriert worden, seinen Lebensstil zu ändern: "Snoop startet die Nichtraucher-Challenge und wir machen mit! Es ist nicht gesund für mich!" In einem weiteren Tweet teilte Meek Mill mit, dass er dies auch auf ärztlichen Rat hin tue.

Er habe bereits ein kleines Lungenemphysem und sein Arzt habe ihm gesagt, dass das Rauchen seine "Lebenslinie halbieren würde". Er sei süchtig nach Nikotin gewesen und außerdem habe das neuartige Marihuana für ihn viel zu viele Chemikalien enthalten. Es sei einfach "zu riskant, um mit meinem Verstand zu spielen", so Mill weiter.

Unter einem Lungenemphysem versteht man eine nicht heilbare Überblähung der Lungenbläschen. Unterschiedliche Lungenkrankheiten können dieses Phänomen hervorrufen, zum Beispiel die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Ein großer Risikofaktor ist dabei der Tabakrauch, der zu entzündlichen Veränderungen des Lungengewebes führen kann. Die Symptome eines Lungenemphysems sind unterschiedlich ausgeprägt, meist klagen die Betroffenen über Atemnot und Kurzatmigkeit. In ausgeprägtem Zustand kann es auch zu einer erhöhten Herzbelastung kommen.

Grund für Rauchstopp von Snoop Dogg noch unbekannt

Nur wenige Stunden vor dem Post von Meek Mill gab auch Snoop Dogg bekannt, nicht mehr zu Rauchen. In den Sozialen Medien schrieb er ein Statement und bat darin auch um Privatsphäre. Gemeinsam mit seiner Familie und nach langen Überlegungen und Gesprächen habe er beschlossen, nicht mehr zu rauchen. Ob auch Snoop Dogg gesundheitliche Probleme hat, ist bislang nicht bekannt.

Sein starker Marihuana-Konsum, den er auch auf der Bühne zelebrierte, war eines der Markenzeichen des Rappers. Er beschäftigte sogar eigenen Angaben zufolge einen Mitarbeiter, der nur dafür zuständig war, für ihn Joints zu bauen. In einem Interview mit dem "GQ"-Magazin gab er einmal an, dass er täglich rund 80 Blunts, also mit Marihuana gefüllte Tabakblätter, rauche.