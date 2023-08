Das literarische Debüt von Megan Fox entwickelt sich schon vor seiner Veröffentlichung zum Verkaufshit auf Amazon.

Erst am gestrigen Mittwoch (9. August) hatte Schauspielerin und Model Megan Fox (37) auf Instagram angekündigt, einen Gedichtband mit dem Titel "Pretty Boys Are Poisonous" ("Hübsche Jungs sind giftig") zu veröffentlichen, der ab dem 7. November auf den Markt kommen soll. Nur einen Tag später führt das Erstlingswerk bereits die Bestsellerliste auf Amazon an.

Abrechnung mit der toxischen Männerwelt

Der Grund für das enorme Interesse an dem Buch dürfte nicht zuletzt daher rühren, dass es vom Verlag wie von der Autorin als eine Art poetische Abrechnung mit der toxischen Männerwelt Hollywoods angeteasert wurde. Dem Verlag Simon und Schuster zufolge zeigt Fox in dieser "herzzerreißenden und düsteren Gedichtsammlung" auf, "wie wir uns in die Form derer, die wir lieben, einpassen, selbst wenn wir uns dabei verlieren."

"Mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden"

Die frischgebackene Bestseller-Autorin selbst kommentierte die anstehende Veröffentlichung mit den Worten: "Diese Gedichte wurden geschrieben, um die Krankheit zu beseitigen, die sich aufgrund meines Schweigens in mir festgesetzt hatte. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geheimnisse der Männer zu bewahren, und mein Körper schmerzt von der Last ihrer Sünden."

Megan Fox wurde 2007 durch ihre Rolle in "Transformers" bekannt. Zudem sorgte sie immer wieder mit ihren Beziehungen für Schlagzeilen. Von 2010 bis 2021 war sie mit "Beverly Hills, 90210"-Star Brian Austin Green (50) verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat. 2020 machte sie ihre Liebe zu dem Rapper Machine Gun Kelly (33) öffentlich.

