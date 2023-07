So sieht das Tattoo für ihren Ex-Mann jetzt aus

Eilig hatte sie es nicht, jetzt ließ Megan Fox das Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Mannes aber doch überstechen.

Megan Fox (37) hat sich das Tattoo mit dem Namen ihres Ex-Mannes überstechen lassen. Der ehemalige Liebesbeweis für Brian Austin Green (49) am unteren Teil ihres Bauches wurde nun zu einer Schlange, um die sich Blumen bis zum Ansatz ihres Venushügels ranken.

Der zuständige Tätowierer postete ein Bild des neuen Tattoos, bei dem der Name ihres Ex-Mannes nun nicht mehr zu erkennen ist. Dazu schreibt er: "Ich konnte das alte Tattoo komplett unter der neuen Schlange und den Blumen verstecken, die sie haben wollte ... Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die mir das Tätowieren gegeben hat, und für all die coolen Leute, die ich auf meinem Weg getroffen habe". Zum Schluss bedankt er sich bei Fox für das Vertrauen.

Megan Fox hatte es nicht eilig

Brian Austin Green , selbst Schauspieler, und Megan Fox waren etwa 16 Jahre zusammen. 2010 heirateten sie, 2015 reichte Fox die Scheidung ein, kam dann aber doch wieder mit dem "Beverly Hills, 90210"-Star zusammen. Im Jahr darauf gab das Paar bekannt, sein drittes Kind zu erwarten. Seit 2022 sind die Schauspielstars offiziell geschieden.

Mittlerweile ist Megan Fox mit dem Musiker Machine Gun Kelly (33) liiert. Sie machten ihre Beziehung im Juni 2020 öffentlich. Am 12. Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt.

