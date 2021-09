Am 12. September finden die MTV Video Music Awards in New York City statt. Nun ist bekannt, welche Stars Preise überreichen werden.

Am Wochenende steigen die MTV Video Music Awards in New York City. Das "People"-Magazin verkündete nun offiziell die Stars, die Preise übergeben werden: Billie Eilish (19), Megan Fox (35), Travis Barker (45), Simone Biles (24) und Avril Lavigne (36) werden am 12. September Auszeichnungen überreichen.

Weitere Stars mit dieser Ehre sind Billy Porter (51), Conor McGregor (33), Hailey Bieber (24), Fat Joe (51), Halle Bailey (21), AJ McLean (43), Ashanti (40), Nick Lachey (47), Rita Ora (30), Ja Rule (45), Cyndi Lauper (68) und 50 Cent (46). Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker wird gleich doppelt auftreten: Er wird nicht nur einen Preis überreichen, sondern gemeinsam mit Machine Gun Kelly (31) auch für die Performance des Songs "Papercuts" auf der Bühne stehen.

Justin Bieber an Spitze der Nominierungsliste

Fans können sich darauf freuen, dass sowohl das Promipaar Megan Fox und Machine Gun Kelly als auch Hailey und Justin Bieber (27) auf dem roten Teppich erscheinen werden. Der Popstar führt in diesem Jahr die Nominierungsliste der MTV VMAs an. Bieber ist in sieben Kategorien nominiert, unter anderem in den Hauptkategorien "Artist of the Year", "Video of the Year" und "Best Pop". Moderiert wird die Preisverleihung 2021 von US-Rapperin Doja Cat (25).