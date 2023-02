Erst die Verbannung der Pärchen-Fotos, anschließend verschwindet der Instagram-Account. Sind Megan Fox und Machine Gun Kelly kein Paar mehr?

Erst löschte die Schauspielerin Megan Fox (36) am Sonntag alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (32) auf ihrem Instagram-Account. Wenige Stunden später deaktivierte sie am Abend ihr komplettes Profil mit rund 20 Millionen Followern und Followerinnen komplett. US-Medien und auch die Fans sind sich einig: Das Kapitel ihrer Beziehung scheint beendet. Eine offizielle Bestätigung über ein angeblich erfolgtes Liebes-Aus steht allerdings noch aus. Der Musiker selbst schweigt bislang ebenfalls.

Die ersten Trennungsgerüchte kamen bereits nach einem bemerkenswerten Post von Fox auf: In einer Bilderreihe ist unter anderem auch ein Feuer zu sehen, in dem offenbar in einer Schale Andenken und Briefe verbrannt wurden. Den Schnappschuss kommentierte Fox mit den Worten "You can taste the dishonesty / it's all over your breath", auf Deutsch in etwa "Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / Es ist überall in deinem Atem". Dabei handelt es sich um den Beginn des Beyoncé-Hits "Pray You Catch Me", in dem es offensichtlich um Untreue geht.

Megan Fox und Machine Gun Kelly zelebrierten ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit

Die Dreifach-Mama Megan Fox, die drei Kinder von ihrem Ex-Partner Austin Green (49) hat, und der exzentrische Musiker Machine Gun Kelly machten ihre Beziehung im Juni 2020 öffentlich. Die beiden zelebrierten ihre Zuneigung des Öfteren auf roten Teppichen und knutschen dabei auch heftig für die Kameras miteinander. In Interviews schwärmten sie regelmäßig voneinander und sprachen auch offen über den gemeinsamen, angeblich oft wilden Sex. Außerdem verrieten sie, dass sie sich ab und an ein Tröpfchen Blut des jeweils anderen gönnen.

Bis zuletzt waren die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. So zum Beispiel in der vergangenen Woche bei der Grammy-Verleihung oder noch am Freitag, also nur zwei Tage vor der Instagram-Löschaktion, bei der Super-Bowl-Party von Rapper Drake (36).

Machine Gun Kelly hat indes bislang noch keine gemeinsamen Bilder von sich und Megan Fox aus seinem Instagram-Account verbannt...

SpotOnNews