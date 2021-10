Megan Fox und Machine Gun Kelly erzählen in einem Interview über ihre Beziehung - vom ersten Treffen am Set bis hin zu gemeinsamen Tattoos.

US-Schauspielerin Megan Fox (35) und Musiker Machine Gun Kelly (31) lassen in einem Interview mit dem Magazin "GQ" tief in ihre Beziehung blicken. Als vorläufige Krönung ihrer Liebe haben sie sich gegenseitig "The darkest fairytale" (Dt. "Das dunkelste Märchen") auf den Körper tätowiert. Laut Fox spielt der Satz "auf eine der ersten Textnachrichten an, die wir uns geschickt haben". In seinem Fall landete es auf der Hüfte. Ursprünglich wollten sie sich die Tattoos auf ihre jeweiligen Innenarmvenen stechen lassen, aber Kelly ist bereits völlig mit Tattoos übersät. Um eine Stelle zu finden, an der das Tattoo nicht verloren geht, mussten sie nach unten wandern.

"Er verschwand wie ein Ninja mit einer Rauchbombe"

Fox und Kelly erklären, dass sie sich 2020 am Set des Action-Streifens "Midnight in the Switchgrass" zum ersten Mal begegnet seien, sich eigentlich aber schon ein paar Jahre vorher auf einer GQ-Party in Los Angeles kennengelernt hätten. Ihre Gesichter hätten sie damals aber nicht wirklich gesehen. "Ich erinnere mich nur an dieses große, blonde, geisterhafte Wesen", schildert Fox. "Ich sah zu ihm auf und dachte: 'Du riechst nach Gras.' Er schaute auf mich herab und sagte: 'Ich bin Gras.' Und dann, ich schwöre bei Gott, verschwand er wie ein Ninja mit einer Rauchbombe."

Fox hat eine Theorie: "Ich glaube, wir durften uns noch nicht sehen. Wir durften uns in dieser Nacht nicht begegnen, also haben unsere Seelen, unsere Geistführer, uns voneinander weggelockt, weil du buchstäblich kein Gesicht hattest." An ihn gerichtet, sagt sie dann: "Gott sei Dank, denn was für eine Qual wäre es gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist und ich dich nicht erreichen konnte. Es war besser, dass ich es nicht wusste."

Erstes "richtiges Gespräch" beim zweiten Treffen

Als Fox und Kelly sich zum zweiten Mal trafen, erinnerte sie ihn unter anderem an ihr erstes Treffen. "Was wir beide fühlten, bedurfte keiner Worte. Es war von der ersten Sekunde an klar, was es werden würde", sagt Fox über ihre Beziehung, "aber wir haben nicht sofort miteinander geschlafen". Sie fingen an, im Green Room miteinander zu flirten. "Sie fragte einfach: 'Wie fühlst du dich?'", erinnert er sich. "Und ich sagte: 'Ich bin verloren.' Sie sagte: 'Nun, lass uns dich finden.' Das war das erste richtige Gespräch, das wir hatten."

Er schickte ihr ein paar Textnachrichten, unter anderem den schlichten Satz: "Ich bin Gras". Fox war begeistert. "Ich antwortete nur: 'Wie jedes Märchen beginnt'." Daraufhin beendete er den Dialog mit: "Zumindest die guten..." Nach ein paar weiteren SMS gingen sie zum Telefonieren über. Der erste Kuss sei kein richtiger gewesen, erzählt er: "Sogar bei unserem ersten Kuss wollte sie mich nicht küssen. Wir haben nur unsere Lippen aufeinander gelegt und den Atem des anderen geatmet, und dann ist sie einfach gegangen."

Fox erklärt, sie habe versucht, ihr Herz zu schützen, obwohl sie wusste, dass sie sich bereits stark in ihn verliebt hatte. "Ich [...] habe nicht damit gerechnet, dass ich meinem Seelenverwandten so direkt über den Weg laufe", sagt sie. Offensichtlich habe sie genug gehabt von ihrem bisherigen Leben, und die neuen Wege hätten sich aufgetan. "Es war, als ob all die Hindernisse, die uns all die Jahre voneinander getrennt hatten, beseitigt worden wären und wir uns endlich treffen konnten."

Bei ihrem ersten richtigen Date holte MGK Fox in einem 1974er Cadillac Cabrio ab und sie hörten Ella Fitzgerald. Er fuhr sie an den Rand eines Canyons, wo ein Freund mit einem Picknick auf einer Decke und einem Meer von Rosen wartete. Dann fuhren sie den Sunset Boulevard hinunter zum Roxy Theatre, das geschlossen war. Wir sind aufs Dach gegangen und haben Pop-Punk gespielt und rumgeknutscht", erinnert er sich. Der Rest ist Geschichte.

Ihre neue Kollektion ist von ihm inspiriert

Megan Fox bringt am 19. Oktober ihre neue Boohoo-Kollektion heraus. Unter den 40 Teilen finden sich figurbetonte Kleider, Overknee-Stiefel, Boyfriend-Jeans, ein Blazer-Kleid, Crop-Tops, eine College-Jacke und mehr. Es sollen auch die wichtigsten Teile aus Fox' persönlicher Garderobe sein, wie das "People"-Magazin berichtet.

"Mein Lieblingsstück wird die Ohio-Jacke sein. Inspiriert von der Heimatstadt meines Geliebten [Machine Gun Kelly]. Darüber hinaus mochte ich den Look, den ich dazu trug, sehr. Es ist eine Lederhose mit hoher Taille und ein Bustier", fügt sie hinzu. Auf die Frage, wie sie ihren aktuellen Stil beschreiben würde, antwortet der US-Star: "Ich glaube, ich bin gerade in einer Phase, in der mich das kein bisschen interessiert."

Neue Liebe nach On-Off-Beziehung

Megan Fox war seit 2004 in einer On-Off-Beziehung mit US-Schauspieler Brian Austin Green (48, "Beverly Hills, 90210). Im Juni 2010 feierten sie ihre Hochzeit. Kurz vor dem Zehnjährigen gaben sie ihre Trennung bekannt. Die drei gemeinsamen Söhne kamen 2012, 2014 und 2016 zur Welt. Er brachte einen weiteren Sohn (geb. 2002) mit in die Ehe.

Ende Juli 2020 bestätigten Fox und der Musiker Machine Gun Kelly ihre Beziehung. Colcon Baker, wie Kelly gebürtig heißt, kam in Houston, Texas, zur Welt. Nach vielen Umzügen mit seinen Eltern landete er mit 14 Jahren in Cleveland, Ohio.