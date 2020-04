Meghan und Harry: Neue Biografie könnte die royalen Gemüter erhitzen

Eine ganz bestimmte Biografie könnte bald für Unruhe im britischen Königshaus sorgen: Herzogin Meghan (38, "Suits") und Prinz Harry (35) haben laut einem Bericht der Sonntagsausgabe der britischen "Daily Mail" für ein neues Buch mit zwei Journalisten gesprochen. Darin, so werde befürchtet, könnte das Paar mit der Königsfamilie abrechnen.

Die Biografie mit dem vorläufigen Titel "Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan" (zu Deutsch in etwa: "Durch und durch moderne Royals: Die wirkliche Welt von Harry und Meghan") soll unter anderem angeblich auf die Entscheidung des Paares eingehen, als Royals zurückzutreten.

Veröffentlichung im August

Quellen der "Mail on Sunday" berichten, dass Meghan und Harry den Autoren des Buches vor ihrem Umzug nach Nordamerika Anfang des Jahres ein Interview dazu gaben. Wie es weiter heißt, umfasse die Biografie 320 Seiten. "Thoroughly Modern Royals" soll demnach voraussichtlich am 11. August erscheinen.