Melania Trump, die scheidende Frist Lady der USA, hat ihre pompöse Weihnachtsdekoration für das Weiße Haus enthüllt.

Die scheidende First Lady der USA, Melania Trump (50), hat zum letzten Mal die Weihnachtsdekoration für das Weiße Haus enthüllt. Angelehnt ist sie an das patriotische Lied "America the Beautiful", dass in den USA als inoffizielle Nationalhymne gilt.

Am Morgen dankte die First Lady in einem Instagram-Beitrag den freiwilligen Helfern, die über das Wochenende aus dem gesamten Land nach Washington gereist waren und dabei geholfen hatten, das Weiße Haus zu schmücken. "Vielen Dank für euere Zeit, euren Enthusiasmus und eure Hingabe, die sichergestellt haben, dass der Geist von Frieden und Freude die historischen Räume und Hallen des Hauses des Volkes erfüllt."

Ein weiterer Clip, den sie ebenfalls auf Instagram postete, zeigt noch mehr Details. Dazu schreibt sie: "Während dieser besonderen Zeit bin ich darüber hocherfreut, mit euch 'America the Beautiful' zu teilen und der majestätischen Größe unserer Nation Tribut zu zollen", so Trump. Zusammen würde das amerikanische Volk das Land feiern, das "wir alle unser Zuhause nennen".

In einem weiteren Beitrag teilte die scheidende First Lady weitere Eindrücke. Dabei steht sie unter anderem vor klassisch rot geschmückten Weihnachtsbäumen oder einer Modelleisenbahn.