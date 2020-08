Melissa: Den besten Kuss ihres Lebens hatte sie mit Pietro Lombardi

Die ehemalige "Love Island"-Kandidatin Melissa hat an Pietro Lombardi nur gute Erinnerungen.

"Wahrheit oder Pflicht" bei "Kampf der Realitystars": Die aus "Love Island" bekannte Teilnehmerin Melissa (24) verrät in der kommenden Folge, mit wem sie den besten Kuss ihres Lebens hatte. Ihr ganz persönlicher Kuss-Traum ist kein Unbekannter: Es handelt sich um Pietro Lombardi (28, "Kämpferherz")!

In seinen Instagram Storys hat Lombardi das Ganze schon vorab verraten, die Szene wird erst am Mittwoch, 12. August, in der neuen Folge von "Kampf der Realitystars" ab 20:15 Uhr bei RTLzwei ausgestrahlt. Dass Melissa ganz Fernsehdeutschland erzählt hat, dass die beiden sich geküsst haben, scheint kein Problem für den Sänger zu sein - ganz im Gegenteil sogar, er wirkt, als ob er sich ein bisschen geehrt fühlt.

Er bestätigt den Kuss

"Ja, wir hatten einen Kuss", bestätigt Lombardi mit spitzbübischem Lächeln in der Story. Er könne ihre Aussage verstehen, sie sei "eine Frau mit Geschmack". In einer weiteren Story bezeichnet er sich zudem selbst als "Kuss-Weltmeister". Dass nun kein böses Blut zwischen den beiden herrscht, zeigt er zudem direkt und wünscht Melissa in dem Format viel Glück. Er schreibt: "Gewinn das Ding jetzt wenigstens."