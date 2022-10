Karl Lagerfeld verstarb 2019. Bei der Met Gala 2023 wird der Designer posthum gewürdigt, auch mit einer Ausstellung.

Das Metropolitan Museum of Art hat das Thema der Met Gala für kommendes Jahr bekannt gegeben: Die Werke des 2019 verstorbenen deutschen Designers Karl Lagerfeld sollen dann gewürdigt werden. Das wurde unter anderem auf Instagram verkündet.

Die jährliche Benefizveranstaltung findet jeweils am ersten Montag im Mai in New York statt, 2023 also am 1. Mai. Zahlreiche geladene Prominente erscheinen dort in ausgefallenen Outfits, die Veranstaltung gilt auch als "Mode-Oscar". Nach dem Event gibt es 2023 eine Ausstellung mit dem Titel "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", die vom 5. Mai bis 16. Juli zu sehen ist.

150 Ausstellungsstücke

Lagerfelds erste Entwürfe kamen in den 1950er Jahren auf den Markt. Seine letzte Kollektion - nach fast sieben Jahrzehnten Karriere - erschien 2019. Die Met-Ausstellung zeigt etwa 150 Kleidungsstücke und Skizzen aus Lagerfelds Zeit als Kreativdirektor bei mehreren bedeutenden Labels, darunter Chloé, Fendi und Chanel sowie sein Label Karl Lagerfeld.

Die Ausstellung werde "seine einzigartige künstlerische Praxis enthüllen und die Öffentlichkeit einladen, einen wesentlichen Teil von Lagerfelds grenzenloser Vorstellungskraft und Leidenschaft für Innovation zu erleben", heißt es US-Medienberichten zufolge in einer Mitteilung über die Ausstellung.