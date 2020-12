Am 9. Dezember wäre der verstorbene Kirk Douglas 104 Jahre alt geworden. Seine Familie würdigt ihn an dem besonderen Tag auf Instagram.

Am 5. Februar 2020 ist Hollywood-Star Kirk Douglas ("Spartacus") im Alter von 103 Jahren gestorben. An seinem Geburtstag am 9. Dezember erinnerte nun seine Familie mit emotionalen Posts auf Instagram an die verstorbene Schauspiellegende.

Michael Douglas

"Happy Birthday, Dad. Ich vermisse dich. Danke, dass du mir immer den besten Rat gegeben hast", schrieb Kirk Douglas' Sohn Michael Douglas (76) in seinem Post. Dazu stellte er einen kleinen Clip mit Bildern, auf denen das Vater-Sohn-Gespann durch die Jahre zu sehen ist. Im Hintergrund erzählt Michael Douglas, welchen Ratschlag ihm sein Vater gegeben hat: "Was immer du tust, mach es immer so gut du kannst. Aus jedem Job musst du mit dem Gefühl gehen, dass du alles gegeben hast. Und dann schau nicht zurück, du hast dein Bestes gegeben."

Catherine Zeta-Jones

Auch Michael Douglas' Ehefrau Catherine Zeta-Jones (51), die beiden feierten Mitte November 20. Hochzeitstag, hatte ein enges Verhältnis zu der Schauspielikone. "Ich vermisse dich jeden Tag", schrieb sie zu einem Bild, auf dem Kirk Douglas ihr einen Kuss auf die Wange gibt.

Cameron Douglas

Michael Douglas' Sohn Cameron (41) erinnerte ebenfalls an das verstorbene Oberhaupt der Hollywoodfamilie. In einem Video sammelte er verschiedene Aufnahmen seines Großvaters, darunter ein Bild mit Urenkelin Lua Izzy (2) und ein Ausschnitt aus seiner Rede zum Ehrenoscar für sein Lebenswerk. Das Video kommentierte Douglas mit: "Happy Birthday Pappy. Ich vermisse und liebe dich."